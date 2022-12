30-Jähriger galt als cooles Krypto-Genie, soll Kundengelder veruntreut haben, wird verhaftet

Nachdem im November das Imperium des vermeintlichen Krypto-Genies und FTX-CEO Sam Bankman-Fried zu zerfallen begonnen hatte, folgte jetzt die nächste Entwicklung: Der 30-Jährige wurde von bahamischen Behörden verhaftet.

Um wen gehts? Sam Bankman Fried ist ein 30-jähriger US-Amerikaner, der als sowas wie ein Finanz-Wunderkind oder Krypto-Genie galt. In einem Zoom-Meeting überzeugte Bankman-Fried Investoren von seiner App FTX, während er LoL spielte. Anschließend investierten die beeindruckten Investoren 214 Millionen $ in die Firma des 30-Jährigen.

Im November 2022 folgten dann Enthüllungen, die das Imperium des 30-Jährigen bröckeln ließen

Was ist im November 2022 passiert? Über den Krypto-Hedgefonds Alameda Research soll Bankman-Fried 14,6 Milliarden US-Dollar an der hauseigenen Kryptowährung “FTT” (FTX Token) gehalten haben (via cryptonews.de).

Das habe zu einem Vertrauensverlust in die Kryptowährung geführt, da Bankman-Fried ebenfalls Gründer von Alameda Research ist und es ein schlechtes Zeichen sei, wenn eine Firma so viel Werte der eigenen Währung halte.

Im Anschluss an die Enthüllung fiel die Übernahme von FTX durch den Konkurrenten Binance ins Wasser. Außerdem kündigte Binance an, etwa 2,1 Milliarden Dollar aus der Währung FTT zurückzuziehen (via Twitter).

Kurz darauf brach der FTX Token zusammen und fiel schlagartig von 26 $ auf 4 $. Auch das Vermögen von Bankman-Fried sei innerhalb kurzer Zeit von 15,2 Milliarden US-Dollar auf 991,5 Millionen US-Dollar gesunken – ein vermeintlicher Verlust von über 14 Milliarden US-Dollar. Obendrein hat FTX im November 2022 Insolvenz angemeldet.

Innerhalb eines Jahres fiel der Kurs des FTT (via coingecko).

Vorwurf der Veruntreuung von Kundengeldern

Warum wurde Bankman-Fried verhaftet? Die Staatsanwaltschaft New York hat am 13. Dezember 2022 mitgeteilt, dass Sam Bankman-Fried nun auf Ersuchen der US-Regierung auf den Bahamas von örtlichen Behörden verhaftet wurde (via Twitter).

Wie die New York Times berichtet, untersuchen Staatsanwälte in Manhatten, ob FTX gegen das Gesetz verstoßen habe. Demnach werde geprüft, ob FTX Kundengelder in Milliardenhöhe an den von Bankman-Fried gegründeten Krypto-Hedgefonds Alamada Research überwiesen und in dem Sinn veruntreut habe, was laut Business Insider zu hohen Verlusten seitens der Kunden geführt haben soll.

Ebenso prüfe die Staatsanwaltschaft laut NYT, ob Bankman-Fried und Alamada Research an Marktmanipulationen beteiligt waren, die zum Scheitern von zwei bekannten Kryptowährungen im letzten Frühjahr beigetragen haben könnten.

Was ist FTX? FTX ist eine von Sam Bankman-Fried gegründete Handelsplattform. Nutzer der Plattform können über sie mit Kryptowährungen handeln.

Im Jahr 2021 kaufte sich FTX in die E-Sports-Organisation TSM ein und wurde Namenssponsor des Teams, das in verschiedenen Spielen wie League of Legends, Apex Legends und Rainbow Six: Siege aktiv ist. TSM trat fortan als “TSM FTX” an, doch Riot Game hatte etwas dagegen.

Das größte LoL-Team der Welt vertickt Namen für 210 Mio $ an eine Krypto-Börse – Riot sagt: Nö