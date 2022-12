Mobile-Shooter sieht exakt so aus wie Valorant, wird jetzt verklagt

Im Januar 2022 reichte Riot Games eine Klage gegen das Mobile-Game I Am Hero: AFK Tactical Teamfight ein, weil dieses League of Legends kopiere.

Zu dem Portfolio des Publishers gehören Spiele wie Dead by Daylight Mobile, Knives Out und Naraka Bladepoint (via neteasegames.com ).

Womit erinnert der Shooter an Valorant? Hyper Front sieht optisch Riot Games Shooter Valorant sehr ähnlich. Sowohl das Design der Karten inklusive der grau-grünen Boxen, als auch die Gestaltung der Charaktere erinnern an den Taktikshooter.

Laut Polygon soll Riot den Fall vor Gerichte in Großbritannien, Deutschland, Brasilien und Singapur bringen. Zudem heißt es, die Klagen würden sich in den unterschiedlichen Ländern zwar leicht unterscheiden und den jeweiligen Urheberrechtsgesetzen angepasst sein, doch Hauptgegenstand der Vorwürfe sei, dass Hyper Front Teile von Valorant kopiere.

