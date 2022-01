Mobile-Game klaut dreist bei League of Legends, kopiert sogar die Story der Champions

Das Mobile-Game I Am Hero: AFK Tactical Teamfight ist noch recht neu auf iOS und Android. Nun hat es eine Klage von Riot am Hals. Grund: es kopiert dreist bei League of Legends und Teamight Tactics.

Was ist das für ein Spiel? I Am Hero: AFK Tactical Teamfight stammt vom vietnamesischen Studio Imba Games und ist ein sogenannter Auto Battler im Stil von Auto-Chess. Das Spiel verspricht haufenweise Belohnungen, selbst wenn man nicht aktiv spielt, also „AFK“ ist. Ein echtes Idle Game.

Das Spiel ist sowohl für iOS- als auch Android-Geräte zu bekommen und wurde laut der beiden Stores über 500.000 Mal heruntergeladen. Die Bewertungen reichen von 3,9/5 bis 4,5/5 Sternen.

Das Spielprinzip ist recht leicht: ihr sammelt Helden mit besonderen Eigenschaften und baut daraus Teams, welche sich mit Gegnern messen. Durch die Eigenschaften ergeben sich Synergien und Boni. Es soll sogar Multiplayer-Gilden-Bosse geben.

Die Grundlage klingt ähnlich wie das beliebte Teamfight Tactics, dem Auto-Battler von LoL. Das findet auch Entwickler Riot und reicht nun eine dicke Klage ein, denn die Ähnlichkeiten sind wohl zu groß.

I Am Hero kopiert Charakter-Beschreibungen, kassiert Klage

So sieht die Kopie aus: Allein der Name „Tactical Teamfight“ orientiert sich offenbar an Teamfight Tactics. Allerdings haben die Entwickler sogar direkt bei League of Legends kopiert. Einige der verfügbaren Helden haben auffallend ähnliche Namen:

Heimerdinger vs. Dinger

Teemo vs. Tomee

Vi vs. Vy

Viktor vs. Victor

Talon vs. Tolan

Zac vs. Zak usw.

Selbst das Design der Charaktere aus I Am Hero entspricht denen aus League of Legends bzw. TFT. Dass die Ähnlichkeiten keine Zufälle sind, zeigt sich auch an den Beschreibungen der Helden. Die Texte sind teilweise eins zu eins kopiert, nur die Namen wurden geändert:

Angeblich soll I Am Hero über 100 Millionen Spieler pro Monat anlocken. Riot will nun eine Entschädigung dafür haben, dass diese Spieler samt Einnahmen durch Kopien ihrer Arbeit zusammenkommen. I Am Hero ist kostenlos, besitzt aber einen Shop mit Mikrotransaktionen.

Wie steht es um die Klage? Bereits im Dezember hat Riot laut der Nachrichtenagentur Reuters eine Unterlassungsklage gegen den vietnamesischen Entwickler eingereicht. Dieser wurde nicht nachgekommen, weswegen nun noch einmal nachgetreten wird.

Um welche Summen es sich genau handelt, können wir nicht sagen. Gerüchten zufolge soll jeder Punkt einzeln behandelt werden und 150.000 US-Dollar an Schadensersatz kosten. Außerdem fordert Riot, dass Google und Apple das Spiel aus dem Angebot nehmen.

Der LoL-Entwickler hat bereits zuvor erfolgreich ein Studio verklagt, welches sich bei den Inhalten bedient hat:

