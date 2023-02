LoL überarbeitet endlich die Kosten der Champions – Mit diesen Preisen müsst ihr in Zukunft rechnen

Die Entwickler von Riot Games haben sich dazu entschieden, den Ingame-Shop von League of Legends zu überarbeiten. Nach etlichen Champion-Überarbeitungen in den letzten Jahren sind die Preise vor allem für neue Spieler nicht mehr zeitgemäß. Doch was genau passen die Entwickler an?

Wie sind die neuen Preise aufgebaut? Bei den mehr als 160 Champions, die aktuell in Leage of Legends gespielt werden können, werden neue Preise ausgeschrieben. Das Preis-Tier bei den blauen Essenzen (BE) bleibt dasselbe, doch wurden viele Champions hin und her geschoben:

450 BE / 260 RP – Hier werden Champion platziert, bei denen Riot der Meinung ist, dass sie einen guten Einstieg in das Game bieten würden. Dazu zählen zum Beispiel Miss Fortune, Yuumi und Malphite.

– Hier werden Champion platziert, bei denen Riot der Meinung ist, dass sie einen guten Einstieg in das Game bieten würden. Dazu zählen zum Beispiel Miss Fortune, Yuumi und Malphite. 1350 BE / 585 RP – Champions, die ein wenig komplexer, aber dennoch spannend und interessant für neue Spieler sind, werden hier platziert. Für sie wird ein wenig Skill gebraucht. Yasuo, Lucian und Sett sind Beispiele für das Tier.

– Champions, die ein wenig komplexer, aber dennoch spannend und interessant für neue Spieler sind, werden hier platziert. Für sie wird ein wenig Skill gebraucht. Yasuo, Lucian und Sett sind Beispiele für das Tier. 3150 BE / 790 RP – Hierzu gehören Champions mit einer steileren Lernkurve, wo ein Erfolg mit dem Champion erst nach einiger Übung absehbar wird. Das sind zum Beispiel Le Blanc, Shaco und Yorick.

– Hierzu gehören Champions mit einer steileren Lernkurve, wo ein Erfolg mit dem Champion erst nach einiger Übung absehbar wird. Das sind zum Beispiel Le Blanc, Shaco und Yorick. 4444 BE / 880 RP – Für dieses Tier ist „nur Perfektion und Schönheit“ geplant. Welcher Champion dahinter stecken soll, ist nicht offiziell bekannt gegeben.

– Für dieses Tier ist „nur Perfektion und Schönheit“ geplant. Welcher Champion dahinter stecken soll, ist nicht offiziell bekannt gegeben. 4800 BE / 880 RP – In dieser Preiskategorie sollen die meisten Champions geparkt werden. Wobei bei einigen spezifischen Champions der Preis von Riot Points (RP) aber derselbe bleibt. Dazu zählen zum Beispiel Kayle, Ryze, Twisted Fate und Singed, mit jeweils 260 RP.

– In dieser Preiskategorie sollen die meisten Champions geparkt werden. Wobei bei einigen spezifischen Champions der Preis von Riot Points (RP) aber derselbe bleibt. Dazu zählen zum Beispiel Kayle, Ryze, Twisted Fate und Singed, mit jeweils 260 RP. 6300 BE / 975 RP – Hier sind die Champions, die in den letzten beiden Seasons herausgebracht wurden. Nachdem die Seasons um sind, werden die Charaktere zum nächsten Seasonstart in eine andere Preiskategorie untergebracht.

– Hier sind die Champions, die in den letzten beiden Seasons herausgebracht wurden. Nachdem die Seasons um sind, werden die Charaktere zum nächsten Seasonstart in eine andere Preiskategorie untergebracht. 7800 BE / 975 RP – In diesem Tier landen Champions nur eine Woche lang, nachdem sie frisch herausgekommen sind.

Wenn ihr euch für die Charaktere aus Arcane interessiert, haben wir sie für euch hier zusammengefasst:

Welche Anpassungen gibt es noch? Neben den Preisanpassungen sollen neue Champion-Pakete erstellt werden. Dabei wollen die Entwickler sich sowohl am Champion-Tier, als auch an den Spielmechaniken und Rollen orientieren.

Damit wird gerade neuen Spielern ermöglicht, ihre Sammlung schnell aufzubauen. Alles in allem kosten die Champions ohne Preisnachlässe 140,606 Blaue Essenzen oder 14,905 Riot Points. Wie ihr an die Blauen Essenzen kommt, zeigen wir euch hier.

Wenn ihr die Champions noch günstiger bekommen wollt als im Ingame-Shop, dann könnt ihr euch das Belohnungssystem zum Level-Up zu Nutzen machen.

Die Änderungen sollen mit Patch 13.5. kommen. Ein gut gemeinter Tipp ist, die aktuell günstigen Champion zu erwerben, bevor sie in ein teureres Tier rutschen und ihr mehr blaue Essenzen bezahlen müsst. Außerdem könnt ihr mit Käufen von teuren Champions ein wenig warten, weil Charaktere wie Yasuo und Yuumi dann in Zukunft deutlich weniger kosten werden.

Wie steht die Community dazu? Die Änderungen orientieren sich hauptsächlich an Spielern, die recht neu im Spiel sind. Das löst ein wenig Frust bei langjährigen Spielern aus, die schon alle Champions besitzen und etliche Blaue Essenzen im Überfluss haben. Langjährige Spieler wünschen sich auch, dass Yuumi unantastbar wird und von keinem gespielt werden kann, indem der Preis auf 800,000 BE gehoben wird:

Für Spieler, die jedoch recht neu im Spiel sind, und noch nicht genau wissen, welchen Champion sie als Nächstes kaufen sollten, kommt die Änderung entgegen. So können sie sich an den neuen Preiskategorien orientieren.

Wofür wollt ihr euer Blauen Essenzen in Zukunft ausgeben und welchen Champion habt ihr schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten im Auge? Schreibt es uns in die Kommentare.

