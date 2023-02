LoL: Veteranen klagen über veraltetes Belohnungssystem, meinen “Ich habe 3 Jahre damit verbracht, Jarvan zu bekommen”

League of Legends hat 2017 das Limit für die Account-Level aufgehoben. Seitdem ist es Spielern möglich, ihr Level durch jede Aktivität im Spiel zu steigern. Besonders neuen Spielern kommt dies zugute, da jedes Level-Up eine Belohnung mit sich bringt. Die Veteranen des Spiels sind jedoch nicht zufrieden.

Wie steht es aktuell um das Belohnungssystem? League of Legends verteilt nach einem Level-Up bestimmte Belohnungen an diee Spieler in Form eines Kaspel-Systems.

Bis Level 30 bekommen die Spieler Championsplitter bei einem Stufenaufstieg, der einem gewissen Werte entspricht.

Nach Level 30 bekommen die Spieler für jede Stufe eine Champion-Kapsel mit einem zufälligen Championsplitter.

Jede 10. Stufe wird statt der normalen Champion-Kapseln eine glorreiche Champion-Kapsel verteilt.

Ebenso gibt es alle 25 Level nach Level 50 Meilensteine mit besonderen Belohnungen.

Zusätzlich dazu verteilt der Entwickler zu bestimmten Events, wie den Worlds, weitere Kapseln.

Season 13 ist in League of Legends gestartet und bringt einen neuen Cinematic Trailer mit:

Das Belohnungssystem richtet sich fast nur an neue Spieler

Was das System für Neulinge bietet: Für neue Spieler bringt dieses System nur Gutes mit. So können sie durch die Belohnungen bis Level 30 Champions aus allen Preisklassen bekommen. Außerdem ist der Kauf von Champions durch das Einlösen von Championsplitter deutlich günstiger, als den Charakter normal im Shop zu erwerben.

Das hilft den neuen Spielern schneller ihre Lieblingscharaktere aus dem Spiel zu bekommen. Sie können die Championsplitter gegen blaue Essenzen tauschen und dann den gewünschten Champion im Shop erwerben oder darauf hoffen, den einen Championsplitter aus über 160 verschiedenen Möglichkeiten zu erhaschen.

So kommen die neuen Spieler schnell an genug Champions, um dann an Ranglistenspielen teilzunehmen, oder im ARAM-Spielmodus eine flexible Auswahl zu haben.

LoL beendet Schreckensherrschaft von mieser Miezekatze: Yuumi bekommt 8 Nerfs – Das sagt Riot

Was haben die alten Hasen von diesem System? Nachdem Riot Games im Jahr 2017 das Level-System überarbeitet hatte, konnten die Spieler mit ihrem Account immer weiter die Stufen erklimmen. Doch für langjährige Spieler hat dies irgendwann den Reiz verloren.

So stellte sich die Frage, wozu man die Champion-Kapsel Belohnungen benötigen würde, wenn man bereits alle Charaktere besitzt und blaue Essenzen, die Ingame-Währung, durch einfaches Spielen erlangt.

Riot Games hatte daraufhin mit den Championmeisterschaften reagiert. Statt für die Meisterschaftsstufe 6 bei einem Champion die blauen Essenzen auszugeben, konnten die Spieler ihre Championsplitter dafür nutzen. Doch dafür muss man diese erstmal bekommen.

So hat ein Spieler auf reddit geschrieben: “Ich habe 3 Jahre damit verbracht, Jarvan zu bekommen.”

Ein weiterer meinte auf die Frage, was man mit über 200.000 blauen Essenzen so machen kann: “Ich kann dann halt alle 2 Wochen meinen Namen ändern (via reddit)”.

Viele alte Spieler wünschen sich das Essence Emporium zurück, wo bestimmte Skins für Champions oder Wards und Icons für den Account gekauft werden konnten. Das hat Riot Games jedoch seit dem Patch 12.12 auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.

Was macht ihr mit euren übrigen Essenzen oder welchen Champion wollt ihr euch als Nächstes holen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Mehr Neuigkeiten zu den aktuellen Änderungen am Spiel findet ihr hier: LoL plant Änderungen am Jungle – Vergessene Champions könnten wieder im Fokus landen