LoL plant Änderungen am Jungle – Vergessene Champions könnten wieder im Fokus landen

Blizzard hat ein erstes Video zum Handelsposten in World of Warcraft veröffentlicht. Zu sehen sind Belohnungen und Aufgaben.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Diese skalierenden Champions, wie Lilia, die in der Vorsaison einen ordentlichen Buff bekommen hat , oder Nidalee können somit einen neuen Aufschwung an Beliebtheit erlangen. Darüber hinaus gibt es einige Champions, die sich dieses “Power-Farmen” zu nutzen machen könnten.

Was bedeutet das für vergessene Jungler? In der aktuellen Meta besteht die Möglichkeit für Jungler, bestimmte neutrale Monster nicht zu besiegen, damit sie schneller auf der Lane sind, um dort einen Kill zu bekommen. Das war früher anders. Da wurden die neutralen Monster bis aufs letzte bekämpft.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Season 13 ist in League of Legends gestartet und bringt einen neuen Cinematic Trailer mit:

Der nächste regelmäßige Patch in League of Legends kommt am 8. Februar auf die Live-Server. Mit diesem Patch wollen die Entwickler den Jungle endlich wieder in den Fokus nehmen und ihren Druck auf die Lanes mindern.

Insert

You are going to send email to