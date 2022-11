LoL ändert nur ein einziges Wort an 2 Champions – Wird sie damit viel stärker machen

Mit Patch 12.22 bekommt League of Legends einige Neuerungen. So startet die Pre-Season für 2023 und die bringt etliche Champion-Änderungen. Die Anpassungen an Lillia und Rakan sind jedoch besonders. Hier werden keine Zahlen oder Fertigkeiten verändert, sondern nur ein Wort in ihrer Beschreibung.

Was ändert sich an den Champions? Rakan und Lilia zählen derzeit zu den Fernkämpfern im Spiel. Das wird sich mit Patch 12.22 ändern. Künftig sind beide Champions Nahkämpfer.

Allerdings behalten sie ihre Reichweite von 300 beziehungsweise 325 bei Auto-Angriffen. Sie zählen dann zu den Nahkämpfern mit der größten Reichweite.

Was ändert sich dadurch? Beide Champions interagieren künftig anders mit Items. So gibt es Gegenstände im Spiel, die weniger Schaden verursachen oder schwächere Effekte haben, wenn sie von Fernkämpfern eingesetzt werden.

So bekommen Rakan und Lilia beide einen Buff, ohne dass an irgendwelchen Zahlen gedreht werden musste.

Rakan profitiert im Earlygame, Lilia beim Schaden

Was wird sich für Rakan ändern? Rakan wird derzeit in 97 % der Ranked-Matches als Supporter gespielt. Dort nutzt er in der Regel das Item „Reliktschild“. Damit kann er Vasallen exekutieren, die ein gewisses Maß an Lebenspunkten unterschritten haben.

Als Fernkämpfer müssen die Vasallen derzeit unter 30 % Lebenspunkte haben.

Als Nahkämpfer kann er künftig Minions unter 50 % Leben sofort töten.

Zudem könnte ein neues Item für Rakan interessant werden: Fimbulwinter. Das verleiht Nahkämpfern, die Feinde verlangsamen oder immobilisieren, einen Schild.

Was wird sich für Lilia ändern? Lilia setzt schon in aktuellen Builds auf das Item „Dämonische Umarmung“. Dieses Item verursacht Schaden am Gegner auf Basis der maximalen Lebenspunkte. Dieser Schaden ist abhängig davon, ob man Nahkämpfer ist (7,2 % der Lebenspunkte) oder Fernkämpfer (3,2 %).

Möglicherweise hat der Wechsel auf den Nahkämpfer auch Auswirkungen auf die Position von Lilia. Bisher wurde sie hauptsächlich im Jungle und selten mal auf der Toplane gespielt. Die Anpassung könnte sie aber gerade für die Toplane interessanter machen.

Wann erscheint der neue Patch 12.22? Der neue Patch erscheint voraussichtlich am 16. November. Er bringt neben der Anpassung an Lilia und Rakan auch noch viele weitere Änderungen.

Ende der Season 12, neuer Drache und neue Items

Was bringt Patch 12.22 alles? Schon am 14. November um 23:59 Uhr endet die Season 12. Ein wenig später wird dann mit Patch 12.22 die Pre-Season eröffnet. Diese bringt:

Einen brandneuen Drachen

Neue Items

Anonymität in der Championauswahl, sodass die Spieler euren Namen nicht in Third Party Apps suchen können

Was sagt ihr zu der Änderung an Rakan und Lilia? Findet ihr diese kleine Anpassung auch so interessant? Und freut ihr euch schon auf die Pre-Season?

Eines der neuen Items hat auf dem Test-Server bereits für Probleme gesorgt:

Vorsicht, LoL bannt unschuldige Spieler permanent, weil sie ein neues, viel zu starkes Item kaufen