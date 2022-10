Vorsicht, LoL bannt unschuldige Spieler permanent, weil sie ein neues, viel zu starkes Item kaufen

MeinMMO zeigt euch in einem kurzen Video wichtige Neuerungen von Call of Duty: Modern Warfare 2 mit Gameplay-Szenen.

Aber man sagt, man hätte „zu der gleichen Zeit“ viele Meldungen über solche Banns bekommen, schaut sich das gerade an und arbeite „hart an einem Fix“.

In der englischsprachigen Gaming-Presse geht man seit heute Morgen davon aus, dass offenbar Heartsteel für die Banns verantwortlich ist (via dotesports ).

Einer sagt: Er spiele nur gegen Bots, da cheate man doch nicht. In seinen Account hat er so viel investiert, hat alles aus dem Shop – das wäre ein riesiger Verlust.

Man kann wohl davon ausgehen, dass Heartsteel in dieser Form nicht auf die Live-Server kommen wird, sondern ein wüstes Experiment in der Pre-Season bleibt.

In League of Legends gibt es auf dem Test-Server ein neues Item, das man auf keinen Fall kaufen sollte. Das Tank-Item „Heartsteel“ kann offenbar einen permanenten Bann auslösen und erwischt gerade einige Spieler, die neue Items in LoL testen wollen. Riot arbeitet schon an einem Fix.

