Riot verändert LoL drastisch mit dem nächstem Patch – „Die wohl einzige Änderung, die mich wieder zurückholt“

Am 19.10.2022 kam der League of Legends Patch 12.20 auf die Live-Server. Riot Games hat bei diesem Patch neben den Champion-Anpassungen auch eine Aktualisierung ihrer Spracherkennungssysteme durchgeführt. Nachdem in letzter Zeit der Aufschrei wegen toxischen Mitspielern immer größer geworden ist, nahmen sie sich dem Problem an.

Was genau wurde in LoL verändert? Riot Games bringt regelmäßige Aktualisierungen für ihr Spiel. In einem Unterpunkt hat Riot Games in den letzten Patch-Notizen erklärt, dass sie ihre Verhaltenssysteme überarbeitet haben. Dazu gehören Chat-Nachrichten im Spiel. Denn ab sofort soll „nicht tolerierte Sprache“ während des aktiven Spiels erkannt werden.

Das führt dazu, dass Spieler, die gehässige Nachrichten im Chat abschicken, vom System aus „stumm“ geschaltet werden. Die Nachrichten gehen dann nicht durch den Filter und der betroffene Spieler kann in diesem Spiel keine weitere Nachricht in den Chat schicken.

Auszug aus den Patch-Notizen 12.20

Gleichzeitig werden die Mitspieler darüber benachrichtigt, dass der Spieler nicht tolerierte Sprache genutzt hat und somit gegen die Nutzungsbedingungen und Community-Richtlinien verstößt. Sie können mit diesem Spieler dann nur noch über Pings kommunizieren.

Nicht mehr lange, bis der neue Champion rauskommt. Hier findet ihr den Trailer von K’Sante:

LoL geht endlich gegen toxische Mitspieler vor

Was ist mit toxischen Mitspielern gemeint? Einige Spieler in League of Legends legen es darauf an, gebannt zu werden. Wie zum Beispiel der Streamer „Lionl9“, der bereits 708-Mal permanent gebannt worden ist. Während andere Spieler lediglich toxisches Chatverhalten an den Tag bringen. Dabei geht es um beleidigende Nachrichten im Chat.

Nicht selten führt das dazu, dass Spiele schon im Vorfeld entschieden sein können. Oder aber dadurch der Niederlage entgegensteuern, dass die Spieler mehr auf den Chat achten, als schönes League of Legends zu spielen. Die Spieler beschimpfen sich im Team-Chat, was sich oftmals sogar in den allgemeinen Spiel-Chat ausweitet.

Bislang gab es nur die Möglichkeit, solche Spieler nach der Runde zu melden. Das führte nach einer Prüfung dann zu einem Chat-Bann für eine gewisse Anzahl an Spielen. Mit der Änderung der Spracherkennung werden toxische Mitspieler direkt im Spiel erkannt und dort auch für den Chat gebannt.

Was sagt die Community dazu? Die Community freut sich über diese Anpassung. So schreibt @zzepic111, dass dies das einzige Feature sei, was ihn dazu bringen würde wieder mit LoL anzufangen (via Twitter).

Der Nutzer @KingofEloHell schreibt, dass er mit dem System nur gute Erfahrungen gemacht hat. Ein Spieler, der seine Teamkameraden beschimpft hatte, wurde von dem System aus dem Chat gebannt. Daraufhin schaffte er es sich auf das Spiel zu konzentrieren und das Team konnte das Spiel nochmal wenden. Aus einem 0/2/0 wurde eine 6/4/7 Statistik und sie gewannen das Spiel. (via Twitter).

Andere Twitter-Nutzer reden von einer Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit. Werden aber direkt darauf verwiesen, dass es sich hierbei um Community-Richtlinien handelt, wenn nicht „tolerierte Sprache“ genutzt wird.

Es wird auch bereits fleißig daran getüftelt, das System zu umgehen. Auf Twitter werden erste Tipps und Tricks geteilt. Einige Begriffe, wie „fat“ oder „fuck“ werden einzeln nicht gebannt. Die Kombination hingegen provoziert den Bann (via Twitter).

Das Spracherkennungssystem ist noch nicht komplett ausgereift und soll weiterhin angepasst und überarbeitet werden. Es gilt jedoch als erster Schritt, um die Toxizität von League of Legends zu verringern und wird dementsprechend positiv aufgenommen.

Wie steht ihr zu dieser Anpassung? Habt ihr öfters Teamkameraden, die toxisches Verhalten zeigen und dadurch Spiele wegwerfen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Nicht nur im Chat kann es zu toxischem Verhalten kommen, manchmal reicht schon die Wahl des Champions:

