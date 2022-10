LoL: Europa blamiert sich in der zweiten Woche der Worlds – Wird von US-Teams in den Abgrund gerissen

In League of Legends läuft derzeit die Weltmeisterschaft 2022 und Europa hatte nach der ersten Runde der Gruppenphase einen soliden Stand. Theoretisch hatten alle drei Teams eine realistische Chance auf das Weiterkommen und Rogue dominierte sogar mit 3:0 die Gruppe C. Nun steht fest: Nur ein Team hat es in die K.O.-Phase geschafft und das schwächelte zudem spürbar.

Wie war die Situation nach Woche 1?

Wie ist die Situation jetzt? Die Gruppen A bis C haben bereits gespielt und damit sind die Entscheidungen für alle europäischen Teams gefallen:

Fnatic verliert nicht nur das Rückspiel gegen T1, sondern auch gegen das amerikanische Team Cloud9. Drei Niederlagen in drei Spielen bedeuteten das Aus für das europäische Team.

Auch G2 Esports verlor alle drei Spiele der Rückrunde der Gruppenphase. Sie unterlagen ebenfalls einem amerikanischen Team.

Lediglich Rogue hat den Sprung in die K.O.-Phase geschafft. Allerdings liefen die letzten Matches ziemlich holprig.

US-Teams blamieren Europa

Warum ist das Ausscheiden so schmerzhaft? Westliche Teams haben es bei den Weltmeisterschaften insgesamt schwer. In den letzten Jahren dominieren Korea und China. Lediglich G2 Esports schaffte es 2019 ins Finale und 2020 ins Halbfinale.

Für die amerikanischen Teams war schon nach den ersten drei Spielen klar, dass sie keine Chance mehr haben. Sie verloren sämtliche Matches und belegten mit 0:3 die letzten Plätze in den Gruppen A, B und D. Alle spotteten, ob Amerika überhaupt einen Sieg holen könnte.

Doch sie konnten es – und das ausgerechnet gegen G2 Esports und Fnatic:

G2 Esports verlor direkt zum Auftakt des Spieltags gegen Evil Geniuses und das katastrophal. Nach 15 Minuten hatte EG 7 Kills und einen Drachen – G2 hatte hingegen nichts vorzuweisen. Von dieser Blamage erholte sich das Team nicht und verlor auch gegen die deutlich stärkeren Gegner.

Fnatic musste ebenfalls direkt zum Start gegen Cloud9 ran und wurde ebenfalls zerlegt. Am Ende standen 18:5 Kills zu Gunsten der Amerikaner auf dem Scoreboard.

Damit stand fest: 5 von 6 westlichen Teams waren sicher ausgeschieden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Rogue dominiert die ersten vier Spiele, verspielt aber den Gruppensieg

Was passierte gestern? Am Samstag, dem 15. Oktober, fanden die letzten Spiele der Gruppe C statt. Direkt zu Beginn des Spieltags konnte Rogue gegen GAM Esports, den klaren Außenseiter der Gruppe, gewinnen. Mit 4:0 sah alles richtig gut aus.

Allerdings gab es noch zwei Szenarien, die alle im Kopf hatten. Zum einen konnte Rogue die Gruppe insgesamt gewinnen. Dazu war lediglich ein Sieg gegen Top Esports oder DRX nötig. Auf der anderen Seite konnte es noch zu einem interessanten Ereignis kommen: Sollte Rogue beide Spiele verlieren und Top Esports alle drei gewinnen, könnte am Ende ein 4:2 bei drei verschiedenen Teams stehen und es käme zu einem großen Stechen.

Allerdings verspielte Top Esports dieses Stechen direkt im zweiten Match gegen GAM Esports. Für Rogue ging es also nur noch um den Titel, den sie jedoch nicht erreichen sollten:

Gegen DRX setzte Rogue auf Support-Nasus – eine sehr fragwürdige Wahl. Auf Twitter und im Twitch-Chat hagelte es Kritik. DRX nutzte das Match und dominierte von Beginn an. Mit 20 zu 4 Kills endete das Spiel nach knapp 30 Minuten.

Das Match gegen Top Esports war schon deutlich knapper. Bei Minute 21 entschied sich Toplaner Odoamme jedoch zu einem Angriff, den er nicht überlebte, und zog seine Mitspieler mit in den Abgrund. Von da an dominierte Top Esports und gewann.

Am Ende der Gruppenphase standen DRX und Rogue beide 4:2 und gewannen jeweils ein Match gegen den anderen. Also kam es zu einem Stechen. Zwar war diese Begegnung deutlich enger als das erste Aufeinandertreffen des Tages, doch am Ende konnte auch hier wieder DRX gewinnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Rogue landete mit drei Niederlagen in Folge enttäuschend nur auf Platz 2.

Wie geht es weiter? Rogue trifft als zweitplatzierter im Viertelfinale auf einen der Gruppensieger. Es droht ein Treffen mit T1, JD Gaming – dem großen Favoriten des Turniers – oder dem Gewinner von Gruppe D.

Die Matches im Viertelfinale finden vom 20. bis 23. Oktober statt. Zuvor könnt ihr heute, am 17. Oktober, noch die Matches der Gruppe D verfolgen.

Wem drückt ihr bei den Worlds die Daumen? Glaubt ihr an Rogue oder macht es am Ende einer der Favoriten? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Auch schon vor dem verrückten Pick von Nasus gab es Kritik an manchen Profis. Diese drehte sich aber vor allem um ein Item:

LoL: Profis kaufen ständig das schlechteste Item für ihre Position, gewinnen trotzdem – Aber wie?