LoL: USA mit Totalschaden bei den Worlds, verlieren alle Spiele, blamieren sich – Experte ätzt: „Sie sind so schlecht“

In League of Legends sieht es für die USA bei den LoL Worlds 2022 düster aus: Es droht die totale Blamage und das im eigenen Land. Die Hälfte der Gruppenspiele sind bereits gespielt und die Teams aus Nordamerika haben noch keins ihrer 9 Spiele gewonnen. Der LoL-Experte Martin „Rekkles“ Larsson kommt zu einem vernichtenden Urteil über das nominelle Spitzen-Team von Nordamerika, Cloud9.

Wer spielt bei den Worlds für Nordamerika? Nordamerika ist mit 3 Teams bei den Worlds dabei:

Das nominell stärkste Team ist Cloud9: mit dem talentierten Berserker auf der Botlane, dem ehemaligen Pentakill-Meister Zven als Aushilfs-Supporter und dem erfahrenen Jensen in der Midlane.

100 Thieves hat mit Abbedagge einen starken, deutschen Midlaner und mit dem Südkoreaner Ssumday einen Könner in der Top-Lane.

Evil Geniuses waren die positive Überraschung des letzten Jahres im US-LoL. Sie setzten auf junge Nordamerikaner, statt auf teure Importe. EG hat einen starken Kern um Midlaner jojopyun, Jungler Inspired und dem Veteranen Impact. Ihr Botlaner Danny (18) setzt die Worlds aber aus.

In der Vorrunde hatten die USA noch gut was zu feiern:

LoL: 9 Jahre lang gewann Europa jedes große Match gegen NA – Jetzt lachen uns die Amis bei den Worlds 2022 aus

NA verliert alle 9 Spiele in der Hinrunde der Gruppenphase

Wie läuft’s für diese Teams? Wirklich katastrophal. Nachdem sich Evil Geniuses in der Vorrunde gut schlug und durchsetzen konnte, gibt es in der Gruppen-Phase nur noch Niederlagen: Jedes einzelne Spiel wurde verloren.

Sogar gegen eins der vermeintlich schwächsten Teams der Hauptrunde, „CTBC Flying Oyster“ aus Taiwan, holten sich die 100 Thieves eine Niederlage ab.

Gegen Mit-Favoriten, die Worlds 2022 zu gewinnen, wie EDward Gaming (15-4 in 28 Minuten) oder T1 (18-3 in 25 Minuten) wurde das US-Team Cloud9 geradezu zerfetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Völlig erfolglos – aber solidarisch.

Es würde jetzt schon an ein Wunder grenzen, wenn sich eins der Teams irgendwie ins Viertelfinale rettet – es ist mittlerweile die Frage, ob die USA bei den Worlds überhaupt ein Spiel gewinnen kann.

„Sorry, aber sie sind so schlecht“

So fassungslos urteilt ein Experte: Der legendäre Botlaner Rekkles ist selbst noch aktiver Profi, verfolgt aber auch die Worlds als Co-Streamer. Er gilt als einer der besten Spieler Europas aller Zeiten.

Er hat sich das aktuelle Spiel zwischen T1 und Cloud9 angesehen und rauft sich die Haare über die Fehlentscheidungen der Nordamerikaner:

So wird Jensen alleine gelassen, als er einen Turm vereidigt. Der Däne wird chancenlos auf einer Sidelane von dem T1-Duo, Zeus und Oner, beharkt und ausgeschaltet.

Während die Cloud9-Spieler völlig sinnlos auf der Botlane dem „untötbaren Dämonenkönig“ Faker nachlaufen, den sie niemals erwischen können – statt ihrem Kollegen zu helfen.

Rekkles sagt:

Ich verlier‘ meinen Verstand, wenn ich da zuschaue. Sie sind so schlecht. Es tut mir leid, das zu sagen, aber sie sind so schlecht.

Und dabei gilt Rekkles noch als gemäßigter und vernünftiger Kommentator, der sogar mit Jensen befreundet ist – es also nur gut mit Cloud9 meint (via dotesports).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie ist die Reaktion der US-Fans? Das ist schon ziemliche Verzweiflung und ein gewisser Galgenhumor. Auf reddit heißt es: Jedes Mal redeten sich die Fans vor den Worlds ein, dass man ganz nahe an Asien dran ist und Europa sowieso in der Tasche habe, um dann so zu scheitern.

In den letzten Jahre habe man den Spielern von TSM wie Bjergsen und Doublelift die Schuld gegeben, bei den Worlds zu versagen. Aber jetzt sei klar: Die ganze Region habe das Problem.

Cloud9 sei über Jahre der Lichtblick gewesen, jetzt würden auch die so enttäuschen.

LoL Worlds 2020: US-Stars fliegen peinlich raus – Und viele treten nochmal drauf

Woran liegt’s? In den letzten 4 Jahren wird das Gefälle zwischen den USA und den 3 anderen Regionen in LoL immer größer. In den USA lief’s dieses Jahr zudem einfach nicht rund. Es gab Anfang 2022 eigentlich 3 starke Projekte, die für die Worlds gebaut wurden:

Team Liquid hat sich ein Team aus Veteranen um Bjergsen zusammengekauft – das hat aber nicht funktioniert und sie konnten sich nicht mal für die Worlds qualifizieren.

Cloud9 hatte eigentlich ein aufregendes Experiment mit einem brillanten Analysten als Coach und jungen Südkoreanern geplant, aber auch das Experiment ist irgendwie implodiert. Offenbar ist das Projekt an zwischenmenschlichen Problemen gescheitert.

Evil Geniuses hatte man mit Botlaner Danny im Frühlings-Split 2022 stark gesehen, aber der braucht offenbar eine Auszeit, um mit dem nun so gestiegenen Druck klarzukommen.

Nicht mal die Verabschiedung nach dem Match läuft für Zven und Cloud9 rund:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Sogar wenn diese 3 Projekte funktioniert hätten und die Teams in Bestform angetreten wären, hätte man wohl viele Spiele gegen die Spitzen-Teams aus China und Südkorea abgegeben müssen. Der Leistungs-Unterschied ist einfach sichtbar da.

Aber vielleicht hätte man das ein oder andere Spiel gewinnen können:

Der Weltmeister erklärt, warum die USA so schlecht in LoL sind.