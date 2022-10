Während der Gruppenphase der Worlds 2022 von League of Legends trafen GAM Esports und Top Esports aufeinander. Während für GAM Esports das Turnier schon gelaufen war, hatte Top Esports noch die Chance in die K.O.-Phase zu kommen, sollten sie das Game gewinnen. Dabei ging es für das LoL-Team aus China um alles.

Was ist die Situation? In Minute 39 beginnen die Spieler von GAM Esports den Kampf um den Drachen. Eigentlich versuchen sie aber, durch den Angriff auf den Drachen, die Spieler von TES in eine Falle zu locken. Der Jungler „Tian“ von TES versucht beim Drachen mitzumischen, wird aber von GAM getötet.

Während sich die Vietnamesen wieder dem Drachen zuwenden, kommen „JackeyLove“ und „knight“ von TES dazu und versuchen was zu reißen. Sie klauen den Drachen und schaffen es, die Spieler von GAM zu besiegen. Bei den langen Todeszeiten von 54 Sekunden im Endgame, sind die Spiele fast schon entschieden, wenn mehrere Spieler eines Teams sterben.

Der letzte Spieler von GAM wurde jedoch genau in dem Moment wiederbelebt, als die Gegner die Basis einreißen:

Er versucht Zeit zu erkaufen, bis sein Team wieder da ist. Will unbedingt den einzigen gegnerischen Diener töten, um so den Schutz für seine Basis zu aktiveren, den dieser eine Diener aufhebt.

TES hingegen will jetzt den Nexus zerstören, das Spiel schnell beenden, um sich den Einzug in die K.O.-Phase zu sichern. Sie versuchen die Türme und den Nexus zu zerstören, kurz bevor die Spieler von GAM wieder leben.

Hier haben wir den Clip für euch (via YouTube):

GAM Esports schafft es tatsächlich die Basis zu verteidigen und versucht nun selber das Spiel zu beenden. Die Menge brüllt wie verrückt und feuert die Spieler von GAM an. Während sie die Basis von TES einreißen, werden die Spieler von TES gerade erst wiederbelebt und kommen zu spät, um die Basis zu verteidigen.

Top Esports fliegt komplett aus den Worlds raus

Worum geht es in dem Spiel? Bei dem Spiel ging es um den Einzug in die K.O.-Phase. TES, Mitfavoriten, die Worlds zu gewinnen, hatte noch die Chance weiter bei den Worlds zu sein. Sie beendete die Gruppenphase mit drei Siegen und drei Niederlagen.

Das reichte nur für Platz 3 und sorgte dafür, dass ein Titelfavorit schon vor dem Viertelfinale ausschied. Rogue und DRX wiederum kamen auf vier Siege und zwei Niederlagen und holten damit die Plätze 1 und 2 der Gruppe C.

TES hätte mit einem Sieg den Kampf um die K.O.-Phase eröffnet und stünde im Tie-Breaker mit Rogue und DRX. Das würde dazu führen, dass weitere Spiele gespielt werden müssten, um zu schauen, wer aus der Gruppenphase weiterkommt.

Bei einem Stechen der 3 Teams wäre es zu einem unvorhergesehenen Kampf gekommen, bei dem die letzte Hoffnung von Europa nicht sicher weiter wäre. Im Nachgang des Spiels wurden die Rufe groß, ob es sich in dem letzten Kampf zwischen GAM und TES um einen Bug handeln könnte und dies TES den Sieg verwehrte.

Wer sind die Teams?

GAM ist das stärkste Team aus Vietnam und hat in 2022 alle Titel in der Saison geholt. Das Team hatte in der Gruppenphase mit 0-4 keine Chance mehr weiterzukommen. Dennoch wollten sie zeigen, was sie können und nicht kampflos aufgeben.

ist das stärkste Team aus Vietnam und hat in 2022 alle Titel in der Saison geholt. Das Team hatte in der Gruppenphase mit 0-4 keine Chance mehr weiterzukommen. Dennoch wollten sie zeigen, was sie können und nicht kampflos aufgeben. TES wurde als Titelfavorit vor den Spieltagen gesehen. Sie hatten zu dem Zeitpunkt vom Spiel mit 1-2 keine guten Aussichten auf den Sieg der Gruppe. Das Team aus China hatte diese Saison immer oben mitgespielt und sich neben dem Summer Split Titel auch den 2. Platz in den Playoffs erspielt.

Nach dem Spieltag sind beide Teams aus dem Turnier geflogen. Mit dem Spiel konnten sie jedoch nochmal zeigen, was in ihnen steckt und dass sie nicht umsonst zu den Worlds gefahren sind.

