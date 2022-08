LoL: Ein winziger Diener namens Steve bringt eins der besten Team der Welt zu Fall

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Steve bekam für seine heldenhafte Arbeit an dem Tag über 1.800 Likes. Der Top-Laner von DWG KIA, Nuguri, der neben Steve das Match gewann und seinen 700. Kills in der LCK erzielte, war den Leuten nur 684 Likes wert. Tja.

Wie konnte der Minion das Match gewinnen? In LoL gibt es eine Spezial-Regelung, die „Backdoor Protection“: Wenn kein Diener in der Nähe eines Turms ist, erleidet dieser Turm 66 % weniger Schaden.

In League of Legends schlug am 5. August die Sternstunde eines Dieners: Bei einem Match der LCK zwischen den beiden koreanische Spitzen-Teams in LoL, DWG KIA und Gen G., spielte „Steve“ eine besondere Rolle.

