Versehentlich waren die Minions von einer Seite in League of Legends (LoL) „besser“ unterwegs, als die der anderen Seite. Dieser Bug war seit der Alpha in League of Legends unterwegs und wurde von fast niemandem bemerkt.

Was ist das für ein Bug? In League of Legends sind die Vasallen ein wesentlicher Bestandteil des Gameplays. Die gibt es als Nah- und Fernkämpfer.

Zu den Fernkämpfern zählen auch die Cannon-Minions (auf Deutsch Belagerungsvasallen). Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit einer Kanone über die Lanes kurven.

Der jetzt aufgetauchte Bug steckt im Code von League of Legends. Er zeigt sich dadurch, dass die Cannon-Minions auf der roten Seite über 20 Einheiten weniger Reichweite verfügen als die Cannon-Minions der blauen Seite.

Wie viel Einfluss hat das aufs Spiel? Der Unterschied zwischen der Angriffsreichweite ist nicht besonders groß und hat deshalb keinen großen Einfluss auf eure Spiele. Ein Spieler schreibt auf reddit: „Darum gewinnen wohl die Minions der blauen Seite immer, wenn man nur die Minions kämpfen lässt. Denn die blauen Cannon-Minions können früher angreifen.“

Dieses Mysterium beschäftigte die Spieler schon lange. Bei ihren Beobachtungen konnten sie so einen geringen Unterschied der Angriffsreichweite aber nicht feststellen. Man fragte sich, was dafür sorgte, dass die blaue Seite so häufig gewannen. Nun weiß man es endlich.

Der YouTuber Vandiril hat dazu ein kleines Experiment gemacht, in dem man sieht, dass die blaue Seite einen Vorteil hat.

Wie wurde der Bug bemerkt? Der reddit-Nutzer Caenen_ arbeitete an einem Text für die Wiki-Seite von LoL und wollte über die Auswirkungen von Baron Nashor schreiben. Er fragte einen Freund, wie hoch die Angriffsreichweite von Minions ist, die durch den Baron gebufft wurden. Zurück kamen die Zahlen „1050“ und „1030“.

Verdutzt betrachtete Caenen_ diese Werte und stellte fest, dass es seit der Alpha von League of Legends diese Unterschiede bei den Minions gibt. Selbst ohne Baron Buff sehen die Werte so aus:

Blaue Cannon Minions haben 300 Angriffsreichweite

Rote Cannon Minions haben 280 Angriffsreichweite

Offenbar hat das sonst noch niemand außer ihm bemerkt – Jedenfalls nicht auf Seite der Entwickler. Seine Entdeckung teilte er auf reddit und erhielt dafür bereits über 27.500 Upvotes und mehr als 1.200 Kommentare. Die Community ist leidenschaftlich, wenn es um Fehler geht. Ein LoL-Spieler hat 180 Bugs zu einem Champion aufgelistet – Das sei sein Hobby.

Durch einen Zufall stieß nun auch Riot nahezu gleichzeitig auf den Bug mit den Vasallen.

Nach über 10 Jahren ist der Bug nun Geschichte

Kurioser Zufall bei Riot Games: In den Kommentaren des reddit-Threads meldet sich auch RiotPhlox. Er ist Designer bei LoL und schreibt:

„Das ist so ein komischer Zufall. Gerade letzte Woche ging ich durch die Werte der Minions und fand diesen Bug. Ich verbrachte echt zwei Stunden damit, wirklich sicherzustellen, dass diese Werte tatsächlich die sind, die die Reichweite steuern. Wer hätte gedacht, dass das seit der Alpha so ist?“

So geht es weiter: Wie der Entdecker aus der Community, Caenen_, schreibt, wird dieser Bug gerade behoben. Auf den Test-Servern von League of Legends befindet sich schon die behobene Version. In dieser haben die Vasallen beider Seiten die gleiche Angriffsreichweite.

Durch den Bug mit den Minions ist also kein Spieler wirklich zu Schaden gekommen. Das kann im Spiel aber auch ganz anders laufen. Kürzlich gab es einen Exploit in LoL, der so stark war, dass sogar die Opfer gebannt wurden. Zum Glück ist der jetzt verschwunden.