Exploit in LoL ist so lächerlich stark, dass einige Opfer gebannt wurden

In der League of Legends kursierte in den letzten Tagen ein Exploit auf der Heldin Poppy. Der Yordle-Champ konnte aus der Sicherheit ihrer eigenen Base die Gegner killen und das praktisch sofort. Einige Opfer beschweren sich, sie wären aus LoL gebannt worden, weil sie so schlechte Kill-Statistiken hatten, dass das System dachte, sie würden absichtlich mies spielen.

Das ist der Glitch: Die Hammer schwingende Heldin Poppy, ein Yordle, ist eigentlich ein süßer Fratz. Doch ein neuer Glitch verwandelte den Blauschlumpf in eine Killermaschine.

Poppy konnte ihre Fähigkeit Q, den Hammerschock, global auf der ganzen Karte einsetzen. Normalerweise ist die Fertigkeit räumlich eng begrenzt. Doch wenn Popy die durch eine Rune modifizierte Fähigkeit „Hexflash“ im genau richtigen Momente nutzte, um sich ein Stück voran zu blinzeln, wenn sich die Tore öffneten, dann konnte sie den Q über die ganze Karte hinweg einsetzen, ohne sich zu bewegen.

Ein Spieler mit Poppy konnte so in der eigenen Base hocken bleiben und beliebig oft Minions, gegnerische Champions oder alles Mögliche killen, ohne sich zu bewegen.

Wie Nutzer berichten, kann der grundlegende Glitch nicht nur mit Poppy verwendet werden, sondern auch mit einigen anderen Helden: Mit Poppys Hammer ist der Exploit aber wohl besonders böse.

Das Video zeigt ein Spiel mit über 500 Kills für Poppy.

So sah das im Extremfall aus: Der bekannte Exploit-Experte Vandiril hat ein Video veröffentlicht, in der eine Poppy in 15 Minuten über 500 Kills macht. Während das Gegnerteam gar nicht aus der Basis herauskommt, sammelt Poppy immer mehr Kills und Gold, wird dadurch stark und stärker.

Im Video sind Screenshots eingeblendet, wie Poppy auf diese Art zahlreiche Kills holt mit perfekter KDA – kein Wunder, sie bewegt sich ja auch nicht aus der Basis raus. Besonders fies ist es in dem Video, weil Poppy noch von Yuumi unterstützt wird, der parasitären Buff-Katze in LoL, die Europäer so lieben, Koreaner aber nicht.

Am Ende des extrem unfairen Videos steht Poppy bei 510-0-15.

An einem Tag kommen plötzlich heftige Kills mit Poppy.

Spieler beschweren sich, als Opfer gebannt zu werden

Das macht die Sache heikel: Einige Nutzer beschweren sich auf reddit, sie wären Opfer des Exploits geworden und dann in Folge gebannt worden, weil sei so absurd schlechte Zahlen hatten, obwohl sie nichts dafür konnten.

Es heißt dann, Riot schaue nur auf die Stats, sehe furchtbare Werte wie 33 Tode bei 0 Kills und banne Nutzer, weil die das Spiel offensichtlich aufgegeben haben.

Es gilt als Form von „Trollen“, wenn man derart schlecht spielt. Das nennt man „Inting“ – von „intentional feeding“, mit Absicht den Gegnern füttern. Für das Inting wurde mal der Weltklasse-Spieler Uzi bestraft.

So reagiert Riot: Riot ist auf den Bug aufmerksam geworden. Sie haben einen Hotfix gebracht. Für den Moment ist erstmal die Hexflash-Rune gesperrt. Der eigentliche Bug ist aber noch im Spiel.

Es heißt von einem Mitarbeiter des LoL-Teams, Riot werde den grundlegenden Bug wahrscheinlich im Patch 10.13 fixen (via reddit).

Nunu ist ein Spezialist darin, viel zu sterben.

515 Kills sind eine Menge Holz, doch sind sie völlig unrühmlich zustande gekommen. Noch höher ist die Rekordzahl eines Nunu-Spielers in LoL. Der schaffte es in einem Match 700-mal zu sterben. Auch das ist ein unrühmlicher und ziemlich hohler Rekord:

Spieler stirbt 700-mal in einem LoL-Match, bricht völlig hohlen Todes-Rekord