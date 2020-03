In League of Legends kommt es aktuell zu einem interessanten Phänomen. Dabei farmt der Support die Minions und der ADC schaut nur zu. Die Taktik wurde sogar schon von Cloud 9, dem aktuell besten Team in NA, genutzt.

Welche Champions werden dabei genutzt? Im Fokus der Strategie steht der Champion Senna, der ursprünglich als Supporter gedacht war. Durch die starken Werte und den besonderen Passiv wurde sie aber lange Zeit als ADC gespielt.

Das änderte sich durch Patch 10.3 Ende Januar, als Sennas Passive angepasst wurde. Doch die Spieler haben sich inzwischen an die Änderung gewöhnt und eine neue Spielweise kreiert:

Senna wird zwar als ADC gespielt, farmt aber selbst keine Vasallen.

Sie kauft das Support-Item Spektralsichel, das Schaden und Gold mit sich bringt.

Der Support hingegen muss aggressiver spielen und die Vasallen farmen.

Dafür eignen sich Charaktere wie Tahm Kench oder Volibear, also Supporter, die auch auf einer Solo-Lane funktionieren würden.

Durch diese Spielweise umgeht man den „Nerf“ aus Patch 10.3 und sorgt sogar für eine noch stärkere Bot-Lane.

Senna, der Champion, der die LoL-Welt aktuell auf den Kopf stellt

Wie genau funktioniert das? Sennas Passiv bringt ihr Nebel, einen Buff, der sich stapeln lässt. Jeder Stapel erhöht dabei den Schaden und alle 20 Stapel die Reichweite und kritische Trefferchance.

Nebel bekommt Senna zu 100%, wenn Champions und große Monster besiegt werden. Zudem gibt es bei den Vasallen eine Chance darauf. Genau hier trat der „Nerf“ ein: Die Chance liegt nun bei 25%, wenn ein anderer Champion Vasallen tötet, und nur bei 1,67%, wenn Senner sie selbst erledigt.

Diese Änderung sollte eigentlich dazu führen, dass Senna als Support stärker wird. Stattdessen jedoch farmt jetzt der Support und Senna sammelt die Nebel-Stapel noch schneller, als vor dem Patch. Spieler erreichen so 100 Stapel etwa bei 25 Minuten. Vor der Änderung war dies erst bei 40 Minuten der Fall.

Zwar hängt Senna im Vergleich zum gegnerischen ADC im Gold etwas hinterher, doch die Stapel Nebel gleichen das fast komplett aus. Ein großer Vorteil für die gesamte Bot-Lane ist hingegen, dass der Support deutlich stärker wird.

LoL: US-Team trennt sich von größtem Star, wird kritisiert – Nun sind sie die besten

Profis nutzen diese Taktik bereits

Wo wurde Senna so bereits gespielt? Die neue Taktik schaffte es bereits in die höchsten Ligen in LoL. So spielte das Team Cloud 9, das aktuell ungeschlagen auf dem 1. Platz in der LCS steht, diese Strategie bereits Ende Februar.

Der ADC Zven spielte Senna, während sein Supporter Vulcan Tahm Kench wählte. Die Strategie ging auf und Cloud 9 sicherte sich den nächsten Sieg. Nicht so gut läuft es hingegen für CLG, die nun einen neuen alten Spieler geholt haben.

Doch auch in der höchsten koreanischen Liga, der LCK, wurde die Combo gespielt. Dort setzte das Team KT ebenfalls auf Senna als ADC.

Der Supporter TusiN hingegen entschied sich für Volibear und entwickelte sich zu einer Gefahr für jeden Gegner im Eins-gegen-Eins, wie hier im Clip gegen den Mid-Laner:

Wie beliebt ist Senna? Senna zählt zu den beliebteren Champions, auch wenn sie nicht an die starken Werte von Aphelios oder Gragras (beide werden fast zu 100% gebannt oder gespielt) herankommt:

In der LCS kommt Senna bei 58 Spielen auf 24 Picks und 13 Bans. Damit liegt sie auf Platz 12 der Champions mit den meisten Picks oder Bans.

In der europäischen LEC kommt sie bei 60 Spielen auf 19 Picks und 16 Bans und damit auf Platz 14.

Nur in Korea wird sie aktuell deutlich seltener eingesetzt.