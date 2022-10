Ein Bug in LoL soll das Ergebnis der Worlds beeinflusst haben: „Wäre ein großes Problem für Riot“

In Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege kehrt für begrenzte Zeit ein Modus zurück, der bei Teilen der Community sehr beliebt ist.

Auf Twitter und im reddit finden sich etliche Memes, laut denen Riot Games bereits Angst vor Vandiril habe. So viel Spaß diese Memes auch machen, so ernst ist jedoch die Situation. Im reddit schreibt etwa der User Bigdonger:

Hätte Top Esports gegen GAM gewonnen und der restliche Tag wäre exakt so verlaufen, hätte es drei Teams mit dem gleichen Ergebnis gegeben, die zudem alle einmal gegen den jeweils anderen gewonnen haben. Es wäre zu einem Stechen aller drei Teams gekommen. Top Esports hätte dann die Chance gehabt, Rogue oder DRX aus dem Turnier zu werfen und selbst in die K.O.-Phase einzuziehen.

Lucian hätte also eigentlich 350 einkommenden Schaden absorbieren und so noch 450 Lebenspunkte haben müssen. Dieses zusätzliche Leben hätte laut Vandiril sehr wahrscheinlich genügt, um den einkommenden Schaden von Sett zu überleben und weitere Angriffe auf den Nexus durchzuführen.

Was genau hat Vandiril herausgefunden? In dem oben eingebundenen Tweet erklärt der YouTuber seinen Fund:

Hätte Top Esports gewonnen, dann wäre es zu einem Gleichstand von drei Teams und weiteren Entscheidungsmatches gekommen. Rogue wäre möglicherweise nicht so knapp in die Playoffs eingezogen .

Bei den Weltmeisterschaften in League of Legends kam es bereits zu zwei offiziell bestätigten Bugs. Nun hat der YouTuber Vandiril einen möglichen weiteren Fehler aufgedeckt. Dieser könnte jedoch das Ergebnis einer ganzen Gruppe negativ beeinflusst und einen Favoriten aus dem Turnier geworfen haben.

