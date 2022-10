Riot macht LoL einfacher – Experte fürchtet, es wird wie WoW, erfordert bald kein Hirn und Skill mehr

Riot Games hat einige Änderungen für League of Legends vorgestellt: Es geht darum, das MOBA in einigen Punkten zugänglicher zu machen und den Spielern mehr Informationen zu geben. Damit ist aber Twitch-Streamer Tyler1 nicht einverstanden: Er mag die Änderungen überhaupt nicht. Auch der Experte Isaac „Azael“ Cummings äußert Bedenken. Er fürchte, LoL könne es wie World of Warcraft ergehen.

Was sind das für Änderungen?

Riot hat in einem Preview für die Season 2023 zahlreiche Änderungen vorgestellt, die alle darauf hinauslaufen, LoL leichter lesbar und zugänglicher zu machen.

Vor allem der Jungle wird überarbeitet, damit sich neue Spieler besser dort zurechtfinden: Man gibt Spielern Pets und visuelle Hinweise, wie weit sie Mobs von ihrem Spawnpunkt ziehen können, ohne dass sie resetten. Es wird bald auch eine empfohlene Route für junge Jungler im Spiel angezeigt.

Zudem wird es mit einigen neuen Systemen leichter, das Ward-System nachzuverfolgen: Das ist ein relativ komplexer Teil von LoL, der sich darum dreht, wer die „Sicht“ über die Karte hat und sich so Vorteile erspielt. Der Aspekt des Spiels wird umso wichtiger, je besser man in League of Legends wird.

LoL überarbeitet den Jungle radikal – Riot ändert Pathing und Items, lässt euch ein Haustier Gassi führen

Tyler1 grundsätzlich dagegen: Fühle sich an wie ein Troll-Post

Das sagt der größte Twitch-Streamer dazu: Tyler1 ist der größte Streamer zu LoL. Er ist von den neuen Änderungen überhaupt nicht begeistert. Er urteilt schon beim kurzen Überfliegen der Änderungen „Es mache das Spiel dümmer.“ (via youtube)

Immer wieder sagt er, er möge das nicht, kein bisschen, so gar nicht.

Im Vergleich dazu, wie hart der Jungle früher war, sei der Dschungel jetzt ja schon viel leichter. Und das soll noch leichter werden? Nicht mit ihm.

Tyler1 sagt:

„Ich mag das nicht, ich mag das überhaupt nicht. Es fühlt sich so an, als sei das ein Troll-Post. So wie: April, April, hab ich euch erwischt. Ich mag es nicht.

Wenn das Spiel zu viele Infos gibt, verlieren gute Spieler ihre Vorteile

Was ist das Problem? Das, was Tyler1 stört, führt Isaac „Azrael“ Cumming näher aus, ein LoL-Caster und Experte, der früher selbst WoW-Profi war.

Er erklärt das, was viele Hardcore-Spieler empfinden. Er sagt, LoL gebe jetzt immer mehr Infos einfach so an die Spieler raus und nehme damit erfahrenen Spielern einen Vorteil, sich dieses Wissen selbst erschlossen zu haben (via twitter):

WoW ging in diese Richtung mit ihren Add-Ons und damit, dass Weak Aura so verrückt wurde und das hat das Spiel auf höchstem Niveau weniger Skill-lastig gemacht, weil jeder ständig perfekte Informationen bekam. Die Leute, die diese Informationen nicht brauchen, haben ihren Vorteil verloren und das Game wurde langsamer. Diese Änderungen werden das Spiel nicht kaputt machen, aber ich denke Spieler SOLLTEN Vorteile haben, wenn sie ein Spiel gelernt und studiert haben, und je mehr Wissen ihnen einfach so gegeben wird, desto weniger wird dieser Aspekt belohnt. Bitte verwandelt LoL nicht in ein Spiel, für das man kein Hirn mehr braucht.

Profi-Jungler Santorin fürchtet (via twitter): Bald würde Riot Games es so machen, dass man einen Knopf drückt und der Jungle wird das 1. Mal einfach so freigeräumt und man fängt erst nach 3 Minuten mit dem Spielen an.

Wissen sei eines der mächtigsten Werkzeuge in jedem Spiel, man müsste dem mehr Bedeutung zu messen, statt das Game immer leichter zu machen.

Was meint Azael mit dem WoW-Vergleich? Durch Add-Ons wie „Weak Aura“ oder „Deadly Boss Mods“ holen sich WoW-Spieler alle wichtigen Timer und Infos der komplexen Boss-Kämpfe ins Interface, sodass jederzeit ablesbar ist, wann eine bestimmte Fähigkeit des Gegners kommt, wann man ausweichen musste und anderes.

Spieler müssen dadurch nicht mehr selbst mitdenken, mitzählen oder mit anderen kommunizieren, sondern folgen einfach Anweisungen, die auf ihrem Bildschirm aufflackern.

Wird LoL jetzt eher casual für Netflix-Zuschauer von Arcane?

Kann man das auch positiv sehen? Die Seite Polygon erklärt: Die Änderungen seien durchaus sinnvoll.

League of Legends hätte durch die Netflix-Show Arcane ein neues Publikum angesprochen. Und es sei schon sinnvoll für Einsteiger das Spiel zugänglicher zu machen.

Wenn man LoL-Spielern zuhöre, würde man ja als normaler Gamer kein Wort verstehen.

