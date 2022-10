Der schlimmste Spieler in LoL ist ein Twitch-Streamer, der 708-Mal permanent gebannt wurde – Betet, dass ihr ihn nie trefft

Ein Twitch-Streamer mit im Schnitt 45 Zuschauern ist wohl der schlimmste Spieler, den man in League of Legends in seinem Team haben kann. Der Streamer hat sich vorgenommen, seinen Mitspielern jedes LoL-Match zu ruinieren, dem er zugelost wird.

Was macht den Spieler so furchtbar?

Der Twitch-Streamer LIONL9 „intet“ – so heißt es, wenn man sich in League of Legends „absichtlich“ in den Tod stürzt.

Der Streamer legt es darauf an, möglichst oft in einem Match zu sterben und dabei die eigenen Mitspieler in den Wahnsinn zu treiben. Während er das macht, trägt er auf Twitch eine Maske und tanzt ziemlich albern.

Wenn ihm Mitspieler erklären, wie furchtbar er ist, verlinkt er seinen Twitch-Account in den Chat.

Was macht der Spieler, was Leute in den Wahnsinn treibt? Der Streamer spielt Dinge, wie „Disco Nunu“: So nennt man es, wenn man den Helden Nunu spielt, aber überhaupt nichts mit ihm macht, nur in der Midlane steht und tanzt.

Wenn er mal so tut, als würde er richtig spielen, geht er völlig unverantwortliche Risiken ein, behauptet „Ich solo jetzt den Turm“, um dann in 2 Schüssen umzukippen

Um sein Ziel, möglichst oft zu feeden, mit spielerischen Entscheidungen zu stützen, nutzt er Fähigkeit wie Ghost und Teleport. So ist er schneller bei den Gegnern, die ihn umbringen.

Offenbar hat es sich der Streamer zum Ziel gesetzt, die Ranked-Matches seiner Teamkollegen in LoL zu ruinieren: Denn, wenn er so spielt, fehlt seinem eigenen Team ein Spieler, die spielen also faktisch 4vs5, und der Gegner wird immer stärker, weil er mit jedem Tod dem gegnerischen Team Erfahrungspunkte und Gold spendiert.

Der Streamer zeigt als Beweis für seine Impertinenz in einem Tweet, dass er am 2. Oktober mit Rammus den Rang 1 für die meisten Tode in einem Spiel aufgestellt hat – mit 200 Toden (via twitter).

Das ist aber noch weit von dem irren Rekord entfernt, den ein anderer Nunu mal aufstellte:

Hat er damit Erfolg? So richtig erfolgreich ist der Streamer mit seiner Taktik auf Twitch aber nicht: 45 Zuschauer hatte die letzten 365 Tage im Schnitt. Auch als er zwischenzeitlich mal durch einen reddit-Thread populär wurde, stiegen die Zuschauerzahlen nur für kurze Zeit – so richtig viel Unterhaltungs-Wert bietet seine Spielweise offenbar nicht.

Spieler will angeblich permanenten IP-Bann provozieren

Was passiert mit ihm? Wie die Seite Dotesports berichtet, ist der Spieler mittlerweile mit 708 verschiedenen Accounts von Riot permanent gebannt worden. Denn das toxische Verhalten, das man als „Griefen“ kennt, wird in LoL über ein automatisiertes Bannsystem geahndet.

Aber das scheint ihm nichts auszumachen, wie Leute auf reddit sagen, die ihm häufiger zuschauen, kauft er sich einfach für wenig Geld neue Accounts, um dann direkt wieder im Ranked einzusteigen.

Es heißt, er wolle einen Fehler im Bannsystem von LoL aufzeigen, der offenbar darin besteht, dass man ihn nicht wirklich aus dem Spiel verbannen kann, sondern immer nur seinen aktuellen Account. Dotesports sagt, er wolle Riot dazu bringen, seine IP permanent zu bannen.

Spieler fordern Twitch-Bann für Streamer

Wie wird das diskutiert? Auf reddit findet man das Verhalten ganz und gar nicht lustig. Man kritisiert vor allem Twitch: So ein Verhalten müsste doch auch mit einem permanenten Bann der Streaming-Plattform geahndet werden. Man versteht gar nicht, wie so jemand Affiliate bei Twitch werden konnte.

Nutzer auf reddit fragen auch, was jemanden dazu treibt, dieses hohle Verhalten durchzuziehen und geben einige hässliche Spekulationen über den Geisteszustand des Streamers ab.

