LoL Worlds 2022: Der beste Spieler der Welt spielt auf Risiko, versagt, verliert die Weltmeisterschaft

Die Emotionen rund um LoL ließen sich derweil auch im Publikum hören. Nicht nur die Spieler sind mit Herzblut dabei, sondern auch die Zuschauer, die seit dem Kampf beim Drachen quasi durchgehend jubelten. Faker selbst wurde sogar schon bei seinem Einlaufen in die Arena mit tosendem Applaus begrüßt – obwohl er sich in den Worlds mindestens einen peinlichen Fehler erlaubte:

Während die erste Runde an T1 ging, konnte DRX schon in der zweiten Runde wieder aufholen. Es folgten ein 2:1 für T1 und schließlich erneut ein Ausgleich auf 2:2 für DRX, bis beide Teams im 5. Spiel schließlich um alles spielten.

Beide teleportieren sich direkt vor die gegnerische Basis und versuchen, die beiden letzten Türme und den Nexus zu vernichten. Der vom Drachen gestärkte Kingen kommt aber zurück und tötet beide. In der Zwischenzeit sterben auch der äußerst aggressive Support Keria und für den Jungler von T1 und für DRX ist der Weg offen, durch die Mitte zu pushen und das Spiel zu beenden. T1 hat nicht mehr genügend Verteidigung am Leben:

Das Team um Faker entschließt sich zu einem kurzen Rückzug. Sie haben keine Chance mehr auf den Drachen, also versuchen sich Midlaner Faker und Toplaner Zeus sich an einem risikoreichen Move: sie probieren eine „Backdoor“.

Im Finale der LoL Worlds 2022 in League of Legends trafen in der Nacht auf Sonntag, den 6. November, die beiden Teams DRX und T1 aufeinander. Nach 5 knappen Matches konnte DRX den Sieg für sich beanspruchen, obwohl T1 mit Faker den besten Spieler aller Zeiten im Team hat. Im entscheidenden Moment führte ein risikoreicher Move zur Niederlage.

