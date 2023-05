Diese 5 Trailer zu League of Legends wurden über 1,7-Milliarden mal gesehen

5 Trailer zu League of Legends haben zusammengerechnet über 1,7 Milliarden Aufrufe auf YouTube. MeinMMO zeigt euch, welche das sind.

Was ist das für eine Liste? Riot Games steckt viel Arbeit und Mühe in die Produktion von Trailern und Videos zu League of Legends. Das Studio kooperiert mit bekannten Bands, lässt die Champions des MOBAs Songs performen und bewirbt damit die wichtigsten Turniere des Spiels.

Viele Videos von Riot zu League of Legends haben mehrere hundert Millionen Aufrufe. Wir haben euch die 5 LoL-Videos zusammengetragen, die auf YouTube die meisten Klicks haben (Stand 26. Mai 2023).

POP/STARS – Musikvideo mit der fiktiven Band K/DA

Was ist das für ein Video? Irgendwann im Laufe der letzten Jahre hat sich Riot Games gedacht, dass ihnen die Entwicklung von erfolgreichen Spielen wie League of Legends und Valorant nicht ausreicht und es wurde die Entscheidung getroffen, zusätzlich eine Produktionsfirma für animierte Musikvideos zu werden.

Dazu hat das Unternehmen sogar eine eigene Band aus den Champions des beliebten MOBAs geschaffen. Diese Band nennt sich K/DA. Das steht allerdings nicht für Kills, Deaths und Assists, sondern für die drei Mitglieder der Band: Evelynn, Kai’Sa, und Akali.

Der „Trailer“ ist dementsprechend ein Musikvideo zu dem Song POP/STARS. Den realen musikalischen Part haben jedoch Madison Beer, (G)I-DLE, Jaira Burns übernommen.

Wie viele Aufrufe hat das Video? Mit über 533 Millionen Aufrufen thront POP/STARS an der Spitze der LoL-Videos. Seit der Veröffentlichung 2018 kamen zudem 5,9 Millionen „Gefällt mir“-Angaben hinzu (via YouTube).

Warriors, Worlds 2014 – Musikvideo

Was ist das für ein Video? Die World Championships sind die größten E-Sport-Turniere in League of Legends. Die besten Teams der Welt treten einmal im Jahr gegeneinander an, um bei den „Worlds“ die sportliche Vorherrschaft untereinander auszutragen.

Riot Games veröffentlicht in diesem Rahmen gerne animierte Videos mit musikalischer Untermalung. Für die Worlds 2014 zog das Entwicklerstudio die Band „Imagine Dragons“ an Land. Die daraufhin folgende Kooperation rund um den Song “Warriors” kam bei vielen Fans sehr gut an.

Wie viele Aufrufe hat das Video? Das LoL-Video zu Warriors sammelte auf YouTube über 401 Millionen Aufrufe und 3,4 Millionen „Gefällt mir“-Angaben. In einem Kommentar mit über 33.000 Likes schreibt ein User zudem, dass er zwar kein LoL spiele, doch das Video so gut sei, dass er es jetzt möchte.

RISE, Worlds 2018 – Musikvideo

Was ist das für ein Video? Wie auch “Warriors” erschien “RISE” im Rahmen der LoL-Weltmeisterschaft und sollte 2018 Spielern und Fans Lust auf die Austragung des Turniers machen.

Wie auch POP/STARS wurde RISE vom Musik-Team von Riot Games geschrieben und produziert. Die musikalische Umsetzung übernahm The Glitch Mob, Mako und The Word Alive.

Wie viele Aufrufe hat das Video? Das Video zu RISE wurde seit 2018 starke 340 Millionen Mal aufgerufen (via YouTube).

Legends Never Die, Worlds 2017 – Musikvideo

Was ist das für ein Video? “Legends Never Die” ist ebenfalls eines der jährlich erscheinenden Hype-Musikvideos von Riot Games, mit denen das Studio die Worlds, in dem Fall die World Championship 2017, bewerben will.

Die Musik des Videos wurde erneut von Riot Games produziert und von der US-amerikanischen Pop-/Rock-Band „Against the Current“ aufbereitet.

Auf dem YouTube-Kanal von League of Legends gibt es ein weiteres Video zu „Legends Never Die“, das allerdings keine Animationen, sondern nur ein Standbild enthält. Dafür beinhaltet diese Version die offizielle Audio-Datei. Das Video zu den Worlds 2017 hat hinzugefügte Publikumsrufe, die euphorische Zuschauer darstellen sollen.

Wie viele Aufrufe hat das Video? Das Video zu Legends Never Die hat auf YouTube 240 Millionen Aufrufe. Die zweite Version mit der offiziellen Audio-Datei kommt 229 Millionen und liegt dementsprechend ebenfalls knapp vor dem fünften Video auf der Liste.

Enemy, LoL-Serie Arcane

Was ist das für ein Video? Enemy ist ein Video zu der erfolgreichen „League of Legends“-Serie “Arcane” und wurde zu dessen Vermarktung 2021 auf dem Kanals von League of Legends veröffentlicht.

Musikalisch griff Riot Games hier auf ein bewährtes Erfolgsrezept zurück und entschied sich ein weiteres Mal für die Band Imagine Dragons, die obendrein von dem US-amerikanischen Rapper JID unterstützt wurden.

Wie viele Aufrufe hat das Video? Das LoL-Musikvideo zu Enemy sammelte auf YouTube seit der Veröffentlichung im Oktober 2021 knapp 228 Millionen Aufrufe.

Somit ist Enemy zwar das Schlusslicht unserer Liste, kann allerdings trotzdem eindrucksvoll die Reichweite von League of Legends demonstrieren.

