Publisher und Entwicklerstudios stecken viel Arbeit und einen Haufen Mühe in die Produktion von Trailern und Videos, mit denen sie ihre Spiele oder das jüngste Update bewerben. Manche Trailer zahlen ihnen das durch enorme Klickzahlen und jede Menge Aufmerksamkeit zurück. Wir von MeinMMO haben euch eine Liste mit 5 Gaming-Trailern zusammengestellt, die insgesamt über 500 Millionen Aufrufe erzielten.

Platz 5: Angry Birds & the Mighty Eagle Trailer

Release des Trailers: 10. September 2010 | Aufrufe: 136,9 Millionen | Gefällt-mir-Angaben: 236.000

Was ist das für ein Trailer? Angry Birds war vor einigen Jahren ein sehr beliebtes Mobile Game, das über 400 Millionen Mal heruntergeladen wurde und durch den Erfolg sogar einen eigenen Kinofilm erhielt.

Im September 2010 erschien auf YouTube ein Trailer mit dem Titel „Angry Birds & the Mighty Eagle“, der das Debüt des später im Herbst-Update hinzugefügten Mighty Eagle ankündigte. Im Jahr 2022 hat der Trailer über 136 Millionen Aufrufe sammeln können.

Platz 4: Clash Royale: The Last Second

Release des Trailers: 22. Dezember 2016 | Aufrufe: 138,9 Millionen | Gefällt mir-Angaben: 458.000

Was ist das für ein Trailer? Clash Royale ist ein beliebtes Mobile-Spiel, das Tower-Defense- und Sammelkarten-Konzepte miteinander vereint. Der „The Last Second“-Trailer wurde als offizielle Werbung des Spiels ausgestrahlt und zeigte die letzten Sekunden von actionreichen Kämpfen in einer Arena. Auf YouTube sammelte das 49 Sekunden lange Spektakel bis September 2022 fast 139 Millionen Aufrufe.

Platz 3: League of Legends: Der Ruf

Release des Trailers: 07. Januar 2022 | Aufrufe: 140 Millionen | Gefällt-mir-Angaben: 804.000

Was ist das für ein Trailer? Riot Games hat im Januar das animierte Video namens „Der Ruf“ als Trailer für die Saison 2022 von League of Legends auf YouTube veröffentlicht. Knapp neun Monate später hat der 4 Minuten lange Clip 140 Millionen Aufrufe und zeigt, wie riesig LoL ist.

Platz 2: Among Us – Beta Launch Trailer

Release des Trailers: 15. Juni 2018 | Aufrufe: 144,6 Millionen | Gefällt-mir-Angaben: 142.000 |

Was ist das für ein Trailer? 2018 veröffentlichte Innersloth, das Entwicklerstudio hinter dem Überraschungshit Among Us, einen Trailer auf YouTube zu dem Beta-Launch.

Der Trailer selbst zeigte innerhalb von 30 Sekunden das Spielprinzip, bei dem 5-10 Spieler ein Raumschiff mit kleinen Aufgaben reparieren, während der sogenannte Imposter stückweise die Crewmitglieder ermordet. Vier Jahre nach dem Release des Trailers hat dieser über 144 Millionen Aufrufe.

Platz 1: Minecraft – der offizielle Trailer

Release des Trailers: 06. Dezember 2011 | Aufrufe: 162,3 Millionen |

Gefällt-mir-Angaben: 1,6 Millionen

Was ist das für ein Trailer? Minecraft ist eines der bekanntesten und beliebtesten Survival-Spiele und wird auf den verschiedenen Plattformen Millionen Gamern gespielt (via. Xbox.com). Wenig verwunderlich ist es, dass auch der offizielle Minecraft Trailer Klicks im dreistelligen Millionenbereich hat.

Ein Kommentar unter dem Trailer auf YouTube, beschreibt die Strahlkraft des Titels ziemlich gut: ”Das ist kein Trailer für ein Spiel, das ist ein Trailer für eine Generation.”

Was sagt ihr zu den 5 Trailern? Habt ihr alle Spiele gewusst oder wart ihr von dem Erfolg der erwähnten Titel eher überrascht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen!

