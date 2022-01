Das sind die 20 wichtigsten Gamer der Welt (wenn’s nach Twitter geht)

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Deutschland, Österreich oder die Schweiz tauchen nirgendwo in diesen Listen auf. Offenbar sind wir im Gaming nicht so tweetwütig wie andere Regionen und Länder.

Was gibt’s sonst noch zu sagen? Insgesamt gab 2021 es 2,4 Milliarden Tweets über Gaming – 14 % mehr als 2020 und 10-mal mehr als noch 2017. Gerade im 4. Quartal 2021 sei so oft über Games getwittert worden, wie nie zuvor, zwitschert Twitter fröhlich.

In welchen Ländern wird über Gaming getwittert? Dass Twitter nicht nur in der englischsprachigen Welt ein Medium für Gaming ist, sehen wir auch bei den Ländern, in denen es die meisten Tweets zum Gaming gibt: Japan, Südkorea, Thailand und Brasilien bilden zusammen mit den USA die Top 5.

Auf Platz 4 kommt mit Scump der erste aus der Call-of-Duty-Szene. Über ihn haben wir auf MeinMMO mal berichtet, weil er TimTheTatman bei einem Event in den Wahnsinn trieb. Was ein Spaß für alle Beteiligten war, außer für den Streamer, der beklagte: Er werde bald 30, bekäme eine Glatze, wolle nur seine Ruhe und nun mache ihn dieser Typ öffentlich fertig.

Auf Platz 3 kommt Benjiyfish aus der Fortnite-Szene. Der machte schon als 15-jähriger Schlagzeilen, weil seine Mutter ihn aus der Schule nahm , damit er nachts in Ruhe Fortnite spielen konnte. Benifishy sagte im Januar 2021 das Ende des Sports in Fortnite voraus , wurde 2021 aber zur Nummer 3 bei den E-Sportlern auf Twitter.

Auf Platz 1 liegt Mongraal, ein hitzköpfiger Brite, der für seine Wutanfälle bekannt is t. Dem 17-Jährigen konnte man in den letzten Jahren aber dabei zuschauen, wie er älter und reifer wurde..

Die Top 5 komplettiert der mysteriöse Minecraft-Streamer Dream, der nie sein Gesicht zeigt. Dream ist im englischsprachigen Raum absolut führend, was die Gaming-Bubble angeht. Wenn er in Minecraft Ansagen macht, welcher Mob neu ins Spiel kommen soll, dann wird das gehört. Er ist vor allem bei jungen Fans beliebt und hat ein Netzwerk um seinen privaten Server Dream SMP aufgebaut. Dream gewann 2021 auch den Preis als “ Content Creator des Jahres 2021″ , obwohl er des Schummelns überführt wurde.

AuronPlay kommt auf Nummer 2, der 33-jähriger Spanier ist einer der größten Twitch-Streamer der Welt. Mit 11,1 Millionen Follower hat er den zweitgrößten Kanal auf Twitch – nur Ninja hat aus seiner Fortnite-Zeit noch mehr Leute, die ihm folgen. Auronplay streamt alles: Minecraft, GTA, Rust, Among Us.

Die Social-Media-Plattform Twitter, auch bekannt als „Der Vorhof der Hölle“ und „Die Wurzel allen Übels“, hat jetzt in einem Blog-Post bekanntgegeben, über welche Gamer 2021 am meisten getwittert wurde. Bei den Content-Creator sind Leute aus dem Umfeld von Minecraft-Phänomen Dream führend. Im Esport dominieren überraschendend die jungen Profis von Fortnite.

