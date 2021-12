LoL: Einer der größten Spieler Europas wechselt in die 2. Liga – „Will nicht mehr dieser Typ sein“

In League of Legends ist Martin “Rekkles” Larsson zweifellos einer der größten Spieler, den Europa je hervorgebracht hat. Der Schwede wurde 4-Mal zum wertvollsten Spieler Europas gewählt, zuletzt erst vor einem halben Jahr. Nun wechselt der Botlaner aber freiwillig in die 2. Liga von LoL. Viele fragen sich, warum nur? Der Schwede jetzt gibt jetzt die Antwort auf diese Fragen.

Wer ist Rekkles?

Seit 9 Jahren gilt Rekkless als einer der besten, wenn nicht der beste Botlaner in Europa. Die meiste Zeit seiner Karriere spielte der heute 25-jährige für das Team Fnatic. Von 2015 bis 2020 blieb er 5 Jahre im Team, bevor er 2020 zum ewigen Rivalen G2 Esports wechselte.

Rekkles hat sich im Laufe seiner Karriere vier Mal die Meisterschaft in der LCS geholt und wurde 4-Mal zum MVP gewählt. Das letzte Mal schnappte er sich den MVP-Titel, als er G2 im Frühling 2021 zu Platz 1 der regulären Saison führte, damit endete aber auch seine „gute Phase“ bei G2. Danach ging alles schief und das Team stürzte ab, qualifizierte sich nicht Mal mehr für das WM-Turnier in Island.

Nach dem Katastrophen-Jahr 2021 kündigte der Chef von G2 einen Umbruch an: Zu den Spielern, die gehen würden, gehöre auch Rekkles. Doch der wechselte ausgerechnet zu Karmine Corp, einem französischen Team der 2. Liga. Das konnten nur wenige verstehen.

Rekkles sagt: Ohne KCorp hätte er 2022 gar kein Profi-LoL gespielt

Das sagt Rekkles zu seinem Wechsel: Der Wechsel von Rekkles vom Top-Team der LEC zu Karmine Corp, einem französischen Team der LFL, sorgte für viel Wirbel.

Ein Schaukampf zwischen Karmine Corp und einem Spanisch E-Sport-Team KOI erreichte mehr Zuschauer, als die meisten Spiele in den Playoffs der LEC. Im Zuge dieses Trainings-Spiels gab Rekkles ein Interview.

Zum Wechsel sagt er, was ihm bei KCorp so gefalle, sei es, dass es dort mit Top-Laner Cabochard einen klaren Chef des Teams gibt. Also muss Rekkles, obwohl er so erfahren ist, nicht die Führungs-Rolle einnehmen, die überall sonst von ihm erwartet wird:

„Es ist echt schön, nicht mehr dieser Typ sein zu müssen. Das nimmt mir eine Menge Last.“ Rekkles

Ohne die alleine Verantwortung für die Führung des Teams zu tragen, könne er sich mehr auf seine persönliche Entwicklung zu konzentrieren.

Rekkles sagt, er brauchte einfach einen kompletten Neuanfang

Überhaupt brauchte Rekkles wohl einfach mal einen Abstand und einen Neuanfang. Er sagt, er spiele jetzt seit 9 Jahren in der LEC und habe 2021 die WM-Teilnahme verpasst. Offenbar hat ihm das so einen Dämpfer versetzt, dass er sogar überlegte, 2022 ganz aufs Profi-Spielen in LoL zu verzichten.

Aber das Spielen bei KCorp in einer neuen Liga und unter anderen Umständen scheint ihm jetzt die Abwechslung zu bringen, die er nach 9 Jahren in der LEC einfach brauchte.

Der Wechsel nach Frankreich bringt auch eine Umstellung für den Schweden: Er will jetzt erstmal vernünftig Französisch lernen, denn er plant bei dem Team zu bleiben. Als Zeitrahmen schwebt ihm sogar 2025 durchaus vor.

Rekkles und Caps: Erst Teamkameraden, dann Gegner, dann wieder Team-Kameraden. Jetzt in 2 ganz anderen Ligen unterwegs.

Neue LoL-Teams sind grade stark am Kommen – Esport wird lukrativer

Das steckt dahinter: Gerade während der Corona-Zeit schienen einige langjährigen LoL-Profis die Decke auf den Kopf zu fallen. Denn das Highlight der Woche, LoL „vor Publikum“ zu spielen, fiel plötzlich weg und auch Matches fühlten sich nur, wie ein weiter Tag LoL-Traning an.

Gerade die Profis, für die ihr Leben seit Jahren nur aus LoL besteht, suchten offenbar nach dem Pandemie-Jahr 2020 eine Abwechslung: Doublelift wurde Streamer, Bjergsen wurde Coach, Perkz ging in die USA, viele anderen beendeten die Karriere und traten den Ruhestand an. Und Rekkles wechselte eben zum ewigen Rivalen, G2.

Aber nachdem es bei G2 für Rekkles nicht gut lief, macht er jetzt den Schritt und wechselt in die 2. Liga. Sicher hätte er auch für viel Geld in die USA gehen können, aber offenbar reizt ihn die Perspektive, die ihm in Frankreich geboten wird. Man kann wohl davon ausgehen, dass er auch in Frankreich nicht schlecht verdient.

KCorp wurde 2020 von Twitch-Streamern gegründet. Das ist ein neuer Trend bei LoL-Teams: Es scheinen sich einige neue Teams, die von Influencern gegründet wurden, in der 2. Liga warm zu laufen, um sich mittelfristig einen Spot in der LEC zu kaufen und dort durchzustarten.

Neben Karmine Corp, gibt es auch ein großes neues E-Sport-Team in Spanien, das von Influencer Ibai und Fußball-Star Pique unterstützt wird. Auch in Deutschland bahnt sich ein spannendes Zweitliga-Team mit großen Ambitionen an, hinter dem ein Gaming-Influencer steht:

