LoL-Team kauft Konkurrenten den Super-Star weg – Schmeißt ihn wohl nach einem Jahr wieder raus

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das starke europäische Spieler nach Amerika wechseln, ist nicht unüblich. Dort werden ihnen lukrative Verträge in einer vermeidlich schwächeren Liga angeboten. Zuletzt wechselte der deutsche Spieler Abeddagge in die USA. Dort wurde er nun mit einem Underdog sogar Meister:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ende 2020 sich hat das League of Legends -Team G2 Esports dem Spieler Martin “Rekkles” Larsson verstärkt. Der galt damals als bester europäischer AD-Carry und wurden vom direkten Konkurrenten Fnatic gekauft. Allerdings verpasste G2 in diesem Jahr die Worlds. Nun will man sich wohl wieder von Rekkles trennen.

Insert

You are going to send email to