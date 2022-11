LoL: Twitch-Streamer sieht, wie sein Idol, der beste Spieler der Welt, totalen Mist baut – „FAKER?!“

Der legendäre Midlaner Faker gilt als der beste Spieler von League of Legends aller Zeiten. Aber sogar er macht mal Fehler und stirbt völlig grundlos im Jungle auf Level 1. Der Twitch-Streamer Tyler1 schaut dabei zu, wie der legendäre Spieler scheitert und sucht nach Erklärungen. Ist er gehackt, trollt er nur oder hat Faker gar einen im Tee.

Wer sind die beiden?

Der Herr mit den Muskeln ist Tyler „Tyler“ Steinkamp, der größte Twitch-Streamer zu League of Legends. Ein ziemlich rabiater Typ, der aber beim Team T1 und Faker dahinschmilzt.

Der Herr neben ihm ist Lee „Faker“ Sang-heyok: Der Südkoreaner gilt als bester Spieler aller Zeiten in LoL. Er wurde schon früh 3-mal Weltmeister und steht 2022 wieder im Finale der Worlds. Faker ist so gut, dass er den Spitznamen „Der unsterbliche Dämonenkönig“ trägt, sein Jungler während des WM-Laufs „Bengi“ trug den Spitznamen „Die rechte Hand Gottes“.

Die beiden traten schon häufiger zusammen auf. Man weiß, dass T1, wie viele LoL-Spieler, Faker vergöttert – wie Faker zu Tyler1 steht, darüber kann man nur spekulieren.

Was sieht man in dem Clip? Tyler1 schaut sich auf Twitch einen Clip von Faker an. Darin ist zu sehen, wie Faker bei einem Spiel in der Solo-Queue total hohl mit der Heldin Bel’Veth an dem Blue Buff stirbt, also an einem Mob, der einen wichtigen Buff gewährt, wenn man ihn tötet. Er scheitert an einem Manöver, das Jungler jeden Tag hundertfach überall auf der Welt durchziehen:

Faker bekommt eine Leash beim Mob, der den Blue Buff gewährt – jemand hilft ihm also dabei, indem er auf den Mob einschlägt

Dann haut er den Blue Buff bis auf wenige HP runter, geht schon von ihm weg, um Zeit zu sparen

Noch während der Blue Buff auf Faker einschlägt, pullt er schon den nächsten Mob, um Zeit zu sparen

Doch bei der Aktion geht irgendwas schief, der Blue Buff wird zu weit vom Spawn-Ort hinweggezogen, „resettet“, läuft zu seinem Ursprungsort zurück und regeneriert dabei Lebenspunkte.

Faker versucht die Situation noch zu retten, tötet den 2. Mob, geht auf den Blue Buff los, doch verschätzt sich und stirbt dabei.

Tyler1 ist sich sicher: Das war Lag

Wie reagiert Tyler1 auf die Situation? Tyler1 kann die Aktion gar nicht verstehen, fängt ungläubig an zu grinsen, als er sieht, dass Faker den Blue Buff eindeutig zu weit wegzieht. Tyler sucht dann nach einer Erklärung, dass sein Idol, „der größte Spieler aller Zeiten“, so scheitert.

„Ist er gehackt? Faker? Big Faker? Was ist los?“ fragt Tyler1.

Im Chat spekulieren die Fans: „Ist der betrunken?“ – „Das ist doch niemals Faker.“

Am Ende ist sich Tyler1 sicher: Ein Server-Lag muss dahinterstecken!

Aber man kann das auch als Zeichen sehen, dass selbst dem größten LoL-Spieler aller Zeiten in einem bedeutungslosen Match in der Solo-Queue bei einer absoluten Routine-Aufgabe auch mal ein grober Schnitzer unterläuft.

Vielleicht hat Faker ja in der Sekunde gar nicht auf seinen Monitor geschaut, sondern war heimlich in Valorant:

