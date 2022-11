Lol: Normale Menschen sehen den Bildschirm von Faker während eines WM-Spiels – Kommen nicht drauf klar

Der sogenannte "Deep Dive" lässt Spieler ein Game nicht nur spielen, sondern so intensiv wie möglich erleben. Doch was genau ist das?

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wenn ihr nicht genug von Faber bekommen könnt, gibt es hier (via youtube ) und hier (via youtube ) noch zwei weitere Varianten des Memes.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereit 2021 erschienen mehrere Videos über „Multitasking Faker“, in denen Faker während eines Lol-Spiels noch in zig andere Tabs auf seinem Rechner kurz schaut, komplexe Captchas löst, Mathe-Aufgaben ausrechnet oder in anderen Games brilliert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Tweet hat mittlerweile fast 470.000 Aufrufe und 19.500 „Gefällt mir“-Reaktionen. Viele in den Kommentaren sagen, sie kommen gar nicht drauf klar, was zum Geier Faker da im Hundertstel einer Sekunde nur sehen kann.

Was ist das Besondere an der Spielweise von Faker?

In League of Legends ist der südkoreanische Profi-Spieler, Lee „Faker“ Sang-hyeok (26), eine Legende. Er gewann zu Beginn von LoL gleich 3 Weltmeister-Titel, steht jetzt bei den Worlds 2022 zum 5. Mal im Finale: Aber schon immer fiel auf, dass Faker während eines Matches wie irre die Taste „Tab“ nutzt. Wie das im Ernstfall aussah, bemerkten jetzt Zuschauer beim Live-Turnier.

Insert

You are going to send email to