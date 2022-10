LoL: Außenseiter schlägt Messias, spielt sich von Play-Ins bis ins Finale – Ruiniert die letzten 8 perfekten Wetten

Gestern Abend wurde in League of Legends eine E-Sports-Geschichte geschrieben. Am 30.10. gab’s das Halbfinale bei den LoL Worlds 2022 zwischen den koreanischen Meistern Gen G. und dem Außenseiter-Team DRX – und es kam zur großen Überraschung. Damit sind auch die letzten 8 perfekten Pick’Ems-Wetten zerstört. Der 25-jährige Cho „BeryL“ Geon-hee ist seit 5 Jahren mal wieder der Erste, der es in 3 Finals der Worlds nacheinander schafft.

Diese Teams spielten:

Gen G. waren vorm Start ein Favorit, die Worlds zu gewinnen – ihre Chancen sahen Buchmacher bei 1:4. Seit „der Messias“, Chovy, auf der Midlane das Team verstärkt, standen die Chancen gut, sich nach 2017 den zweiten Weltmeister-Titel zu krallen. Damals hatte das Team Faker den Titel Nummer 4 vermasselt.

DRX hingegen mussten sich in den Play-Ins erstmal das Recht verdienen, bei den Worlds zu starten. Ihre Chancen sahen Wett-Büros bei 1:34. Sie hatten zwar mit dem Supporter Beryl einen starken und erfahrenen Spieler dazugeholt, aber so richtig hatte niemand das Team auf der Rechnung. Die Worlds 2022 sollten das Abschieds-Turnier, ein „Last Dance“, für den 26-jährigen ADC Deft werden.

Vor dem Match war DRX praktisch chancenlos: Sie hatten ihre letzten 13 Spiele gegen Gen G. verloren. Es grenzte schon ein Wunder, dass sie eine Woche zuvor das Viertelfinale gegen DWG KIA überlebt hatten:

DRX gewinnt Halbfinale 3-1 gegen Gen G.

Wie lief die Serie? Das 1. Match konnte Gen G. klar mit 12-2 für sich entscheiden. Ruler spielte makellose 5-0-3 auf Varus. In 29 Minuten war das Ding gelaufen. Die Botlane von Gen G. wirkte mit Ruler/Lehends bärenstark.

Doch in Match 2 drehte die Botlane von DRX mit dem Veteran Deft und Anime-Fan Beryl auf: Deft spielte 5-0-3 auf Caityln und das Spiel ging nach 39 Minuten in einem „Low-Kill“-Match mit 9-3 für DRX aus.

Match 3 war eine klare Angelegenheit: Zeka in der Mildane holte auf Akali 7-0-2 und ließ Chovy auf Azir alt aussehen.

In Match 4 gab’s kein Comeback mehr von Gen G.: Wieder Deft auf Varus mit 5-0-6 mit einem überragenden Support von Beryl und diesmal Jungler Pyosik machten den Sack zu.

Ist der Endgegner im Finale:

Schwachstelle im Jungle wird plötzlich zum Glanzstück

Wie wird das Match gesehen? Auf reddit ist man sich sicher, das ist wirklich eine Wunder-Story: Gerade Jungler Pyosik galt eigentlich schon als ausgemustert und Schwachstelle. Es sei unfassbar, dass jemand wieder so zurückkommt und derart glänzen kann.

Auch die Steigerung von Midlaner Zeka sei extrem. Dass der sich gegen Chovy halten konnte, hatte vorher kaum jemand erwartet: Der junge Koreaner Chovy gilt als einer der besten Spieler der Welt.

Einer sagt: „Von wegen Church of Chovy – Church of Zeka!“

Die koreanische Seite Inven sieht vor allem starkes Macro-Play bei den Objectives als Vorteil für DRX. Immer wieder entschieden Dives, Teamfights und frühe Kills die Spiele: DRX erspielte sich geringe Gold-Vorteile und konnte die auf lange Sicht in Siege ummünzen. In League of Legends nennt man das „Snowballen“.

Der meistgesehene Twitch-Clip des Tages: Chovy verschwendet einen Flash – das ist eigentlich völlig untypisch:

Von den Play-Ins bis ins Finale

Welche Rekorde gab’s? In der Geschichte von LoL war es bis gestern Abend noch keinem Team gelungen, sich von den Play-Ins bis ins Finale zu spielen. DRX sind damit die ersten.

In den Play-Ins spielt traditionell die zweite Garde der Teams aus großen Regionen, die zwar gut sind, aber lange kein Meister-Material ihrer Länder.

Der Supporter Beryl hat es mit dem Sieg geschafft, sich das 3. Worlds-Finale in Folge zu sichern, die letzten beide Male stand er an der Seite von Showmaker und Canyon mit DWG KIA in Endspielen. 2020 gewann man die Worlds sogar.

Beryl ist damit der 4. Spieler, dem es gelingt, drei Finale der Worlds in Folge zu erreichen. Die anderen drei waren Bang, Faker und Wolf beim Lauf von T1 in den Jahren 2015-2017 (via dotesports).

DRX zerstört die letzten perfekten 8 Pick’ems

Was hat es mit Pick’ems auf sich? Vor den Worlds können alle LoL-Spieler bei dem Wettspiel „Pick’Em“ den Turnier-Verlauf vorhersagen.

Acht Spieler hatten bislang alles richtig und sahen T1, JD Gaming, DRX und Gen G. in den Halbfinalen – aber alle 8 sahen jetzt Gen G. vorne. Niemand hatte auf DRX gesetzt, sodass es jetzt kein „perfektes Pick’Ems“ mehr geben kann.

Das Finale wird am 5. November stattfinden. Auf DRX wartet der Endgegner, T1 mit Faker und der jungen Wunder-Botlane:

