Supporter in LoL opfern sich eigentlich für ihr Team – Aber der Beste tötet lieber, als selbst zu sterben

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Am gefährlichsten ist Keria aber mit seiner Version der magischen Katze Yuumi: Die spielt er ziemlich offensiv mit einem Build, das auf DPS ausgerichtet ist. Durch die Besonderheit der Katze bleibt Keria aber in Sicherheit.

Zum anderen spielt Keria eher Helden, die weiter hinten stehen: Er hatte nur jeweils 1 Spiel auf Alistar und Thresh, in denen er an die Front musste.

Zum Vergleich: Der zweitstärkste Supporter im Turnier, Lehends, hat eine KDA von 7,1. Der Supporter von Gen G. erreichte in 7 Spielen10 Kills bei 12 Toden. Da ist also ein weiter Abstand zu Keria.

Was ist die Folge? Weil die Supporter selbst praktisch keine Kills erzielen, stehen sie oft sehr schlecht bei der KDA-Rate da. Sie sind darauf angewiesen, dass ihr Botlaner, der ADC, was reißt. Wenn es schlecht für ihr Team läuft, stehen Support richtig mies da:

Der Nachteil dieser Helden ist: Diese Champs sind ziemlich immobil und eigentlich leichte Opfer. So ein Nautilus oder Amumu kommt praktisch nicht weg, wenn ihn die Gegner einmal haben. Schon in der Laning-Phase werden die Supporter jede Sekunde lang von den gegnerischen ADCs gepiesackt, von Jungler aufs Korn genommen und von Midlanern mal eben mit Kombos weggeholt.

In League of Legends sind Supporter normalerweise die Spieler, die sich für ihre Teams opfern. Sie bereiten Angriffe ihrer Mannschaft vor, setzen Wards, stellen sich in den Dienst des Teams: Aber das gilt nicht für den 20-jährigen Ryu „Keria“ Min-seok, den Supporter von T1. Der ist bei den LoL Worlds 2022 einer der 3 erfolgreichsten Spieler, was Kills und Assists im Vergleich zu den eigenen Toden angeht.

