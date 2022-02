LoL zeigt neuen Champ – Das kann die „böse Supporterin”, Renata Glasc

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ansonsten sorgte in LoL gerade eine Geschichte für Aufregung, die sich um das Wort “Arcane” drehte: Eine Künstlerin sah sich plötzlich mit einem Vorwurf seitens Riot Games konfrontiert, sie hätte das Urheberrecht missachtet. Dabei ging es bei ihr gar nicht um League of Legends.

Sie gab sich als wohltätige Figur, verfolgte gleichzeitig aber den Plan, alle Bewohner der Gegend mit Materialien ihrer Glasc-Werke zu versorgen. Was die Kunden nicht wussten: Dass sich in sämtlichen Produkten ein Geheimfach steckte, dass ein Gas freisetzen kann, dass ihren Willen bricht und sie in den Dienst von Renata Glasc stellen kann.

Wer ist Renata Glasc in der Story? Bereits Anfang des Jahres hatte Riot Games gleich mehrere Champs für LoL angedeutet – unter anderem eine “dunkle Supporterin” , die als bösartiger Enchanter fungieren soll (via LeagueofLegends.com ). Sie solle eine eine Art Gegenentwurf zu den normalerweise eher fröhlichen Charakteren im Support-Bereich darstellen, ein richtiger “Boss”, hieß es damals.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to