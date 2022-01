League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Offenbar ist es Riot Games selbst unangenehm, in die Rolle des bösen Konzerns zu geraten, der das Projekt einer Künstlerin mit der Dampfwalze plattfährt, ohne sich richtig anzuschauen, was er da genau macht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Man schaue sich jetzt erst Mal an, was da genau passiert sei. Aber das sei offenbar ein Fehler. Man entschuldigt sich für diese Erfahrung und versichert, dass man sich das „aktiv anschaue.“

So reagiert Riot Games: Die haben eine Nachricht veröffentlicht und gesagt: Man wisse selbst gar nicht so genau, was da passiert sei. Man beauftrage „Teams und dritte Parteien“ damit, die Rechte an den eigenen Marken zu schützen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to