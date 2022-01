LoL deutet 3 neue Champions für 2022 nach Zeri an – Das wissen wir über sie

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Auf reddit glaubt man, da komme ein neuer „Void“-Jungler. Zur Leere in LoL gehören Champions wie Cho’Gath, Kai’SA, Kha’zix oder Kog’Maw. Das sind die „Monster“ von LoL. Ein Reddit-Nutzer vermutet, es könnte so eine Art Kerrigan (StarCraft) sein, die mit Voidling-Kreatuern die Karte überrennen will.

Im Stream wurde er als eine neue Art von „Enchanter“ vorgestellt. Enchanter sind in Lol Champions, die andere Champions verstärken und vor Feinden schützen sollen. Sie selbst sind oft relativ zerbrechlich. Beispiele für Enchanter in LoL sind Janna, Karma, Lulu, Nami, Sona oder Yuumi.

Was wusste man bisher über die nächsten Champs in LoL?

