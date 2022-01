Neuer LoL-Champion Zeri sieht aus wie Jinx – Nur mit viel mehr Mobilität

League of Legends bekommt mit Zeri einen neuen AD-Carry. Sie wurde nun in einem Video genauer vorstellt. Vom Spielstil und dem Sound erinnert sie stark an Jinx, nur dass sie problemlos über große Wände im Dschungel springen kann.

Was ist das für ein Champion? Zeri ist ein neuer Fernkämpfer aus der Region Zhaun. Sie wurde bereits vor einigen Tagen versehentlich von Riot Games selbst geleakt.

Nun jedoch fand die offizielle Vorstellung von Zeri statt. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, in dem auch ihre Fähigkeiten zu sehen sind. Diese wirken auf den ersten Blick richtig stark und erinnern zudem an Jinx.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen, wobei die Fähigkeiten erst ab Sekunde 45 gezeigt werden:

Zeri hat einen Skill-Shot, viel Angriffsgeschwindigkeit und einen starken Dash

Was kann Zeri? Eine genaue Beschreibung ihrer Fähigkeiten gibt es bisher noch nicht. Jedoch kann man aus dem Video schon einiges schließen.

Ihre Auto-Angriffe etwa durchbohren Feinde und fächern sich in drei Strahlen auf. Das könnte ihre passive Fähigkeit sein.

Sie hat einen Dash, also einen Sprung nach vorne. Dieser kann entweder aufgeladen werden oder funktioniert generell so, dass sie über Wände springen kann, wie man beim Clip mit Jinx sieht.

Sie hat eine Fähigkeit, um den Schild von Feinden zu zerstören und sich selbst einen zu verleihen, wie man im Clip mit Urgot erkennen kann.

Sie hat einen Skill-Shot ,der Feinde verlangsamt – ähnlich wie Jinx.

Sie hat eine AoE-Fähigkeit (möglicherweise die Ultimate) die Zeri selbst einen Buff auf Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit gibt. Möglicherweise werden auch die Verbündeten im Umkreis gestärkt oder die Feinde geschwächt. Die Fähigkeit sieht man bei 1:25 im großen Teamkampf.

Ihre Fähigkeiten deuten gerade darauf hin, dass Zeri ein sehr flexibler Champion werden könnte. Im reddit etwa spekulieren die Spieler, dass sie aufgrund des Sprungs über Wände auch als aggressiver Jungler genutzt werden könnte. Ihre Flexibilität könnte sie zudem auf der Top- oder Midlane spielbar machen.

Warum erinnert Zeri an Jinx? Zeri kommt ebenfalls aus der Region Zhaun und nutzt eine Schusswaffe, die an die Gatling-Gun von Jinx erinnert. Vor allem beim Sound wird das sofort deutlich. Sie hat zudem einen Skill-Shot, um Feinde zu verlangsamen, genau wie Jinx.

Einige bezeichnen sie im reddit deshalb auch als “Jinx mit gelben Haaren”.

Wie kommt der Champion an? Eher gemischt. Viele erwarten, dass Zeri vor allem in den ersten Wochen zu stark sein wird, wie es bei vielen anderen Champions zu Release ebenfalls der Fall war. Sie stören sich an dem reichen Fertigkeiten-Set, immerhin hat sie einen Dash, ein Schild und kann Gegner verlangsamen. Sie ist also sehr vielseitig ausgestattet.

Außerdem gibt es Kritik, dass sie stark an Neo, einen Charakter aus Valorant, erinnert.

Trotzdem freuen sich auch viele auf den neuen ADC, auch weil sie so mobil ist und damit dynamisches Gameplay ermöglicht.

Wie seht ihr Zeri nach dem Video? Und habt ihr möglicherweise weitere Details in ihren Fähigkeiten entdeckt?

Neben Zeri hat Riot Games bereits im September 2021 einen weiteren Champion angeteasert:

