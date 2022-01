LoL nerft neuen Drachen gleich zweimal innerhalb von 4 Wochen – Warum ist er so stark?

Der Chemtech-Drache wurde mit dem Start der Pre-Season 12 im November 2021 in League of Legends eingeführt. Zuletzt hat er am 4. Januar einen versteckten Nerf bekommen. Doch was genau macht den Drachen so stark? Wir von MeinMMO erklären euch die Hintergründe.

Was ist mit dem Drachen bisher passiert? Mit Patch 11.23 wurde am 17. November 2021 die Pre-Season 12 gestartet. Zu den Neuerungen der Season zählten neben einer Comeback-Mechanik und neuen Items auch zwei Drachen – der Chemtech- und der Hextech-Drache.

Während der Hextech-Drache in seiner Balance einigermaßen gut abgeschnitten hat, kam es beim Chemtech-Drachen gleich zu mehreren Problemen. Darum hat Riot direkt zwei Nerfs mit den letzten beiden Patches gebracht:

Mit Patch 11.24 im Dezember wurde der Drachenseele-Buff abgeschwächt. Die Dauer der Wiederbelebung und der Schaden während dieser wurden reduziert. Außerdem wurde ein neuer Indikator über die Köpfe der wiederbelebten Spieler gesetzt, damit diese klarer erkennbar sind (via LoL).

Nun kam mit dem neuen Patch 12.1 am 4. Januar ein weiterer Nerf. So wurden neue Pflanzen ins Spiel gebracht, wenn der Chemtech-Drache die Map verändert.

Der Entwickler Matt Leung-Harrison erklärte auf Twitter, dass diese Pflanzen dem zurückliegenden Team dabei helfen sollen, Sicht in ihrem eigenen Dschungel zu bekommen, um nicht noch stärker zu verlieren.

Chemtech-Drache belohnt aggressiven Spielstil, macht starke Teams oft noch stärker

Was kann der Drache eigentlich?

Wenn ihr als Team den Chemtech-Drachen besiegt, dann bekommt ihr einen Buff, der euch 6 % Bonus-Schaden gegen Gegner gibt, die aktuell mehr Leben haben als ihr.

Der jeweils dritte Drache im Spiel verändert die gesamte Map. Beim Chemtech-Drachen erscheinen dabei mehrere Nebelfelder im Dschungel. In diesen Nebelfeldern können sich Spieler verstecken und verursachen außerdem bis zu 10 % mehr Schaden.

Die Drachenseele wiederum verleiht dem Team, das den Elder Dragon getötet hat, eine besondere Verstärkung: Sie werden nach dem Tod mit 80 % ihrer Lebenspunkte wiederbelebt und können noch für inzwischen 4 Sekunden Schaden verursachen, bevor sie endgültig sterben. Dieser Schaden ist um 40 % reduziert und zudem wird die Bewegungsgeschwindigkeit während der Wiederbelebung immer geringer.

Wo liegen jetzt die Probleme? Alle Drachen bringen Buffs, von dem das Team, das den Drachen besiegt, stark profitiert. Doch beim Chemtech-Drachen wird dieser Faktor nochmal deutlich verstärkt.

Zum einen ist der passive Effekt mit der kurzzeitigen Wiederbelebung sehr stark. Spieler können so einen CC oder eine andere wichtige Fähigkeit landen und ihrem restlichen Team damit extrem helfen. Das übersteigt etwa die Stärken der anderen Buffs, bei denen ihr zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit, mehr Stats oder Lebenspunkteregeneration bekommt.

Das viel größere Problem ist jedoch die Veränderung der Map. Denn von den Nebelfeldern profitiert in der Regel nur das gewinnende Team. Denn die spielen viel aggressiver und dringen öfter in den gegnerischen Dschungel ein. Den können sie durch die Nebelfelder viel besser kontrollieren, da auch normale Wards sie nicht sichtbar machen. Ein Pink Ward oder Fähigkeiten zum Aufdecken sind nötig.

Der Hextech-Drache war zu Release zu stark und ist es womöglich immer noch.

Kontrolliert ein Team einmal den feindlich Dschungel, kann das verteidigende Team diesen nicht mehr gefahrlos betreten. Das nagelt sie meist an ihre eigene Base und das gewinnende Team bekommt eine bessere Kontrolle über den Baron und weitere Drachen. Ein klassisches Snowball-Prinzip.

Die Verteidiger wiederum können die Felder zudem nur selten für einen Hinterhalt nutzen, weil sie immer Gefahr laufen, dass die Feinde plötzlich in ihre Base laufen und das Spiel beenden.

Ein Comeback wird durch den Einfluss des Chemtech-Drachen auf die Map automatisch erschwert.

Wie verändern die anderen Drachen die Map?

Der Luft-Drache erzeugt Felder auf der Map, durch die sich Charaktere schneller bewegen können. Davon profitieren beide Seiten in etwa gleich viel.

Der Berg- und der Feuer-Drache verändern die Laufwege, was ebenfalls beide Seiten gleichermaßen betrifft.

Der Ozean-Drache sorgt für mehr Büsche und damit potentiell mehr Hinterhalt-Optionen. Allerdings funktionieren hier normale Wards, weswegen der Einfluss nicht so groß ist.

Der Hextech-Drache erzeugt Teleport-Felder, durch die man aus der Base schneller in den Dschungel kommt. Davon profitieren sogar die Verteidiger in der Regel mehr als die Angreifer.

Der Chemtech-Drache ist also der beste Drache für ein eh schon gewinnendes Team.

Wie seht ihr die Änderungen am Chemtech-Drachen? Helfen die Pflanzen als Counterplay oder muss Riot noch weiter an den Stärken des Drachen schrauben? Schreibt es gerne in die Kommentare.

