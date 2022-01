Der nächste neue Champion in LoL (League of Legends) heißt Zeri. Sie ist ein ADC und stammt aus der Region Zhaun. Die Daten veröffentlichte Riot wohl versehentlich. Aber von dem, was wir bisher über Zeri wissen, passt sie ideal in die nächste Staffel von Arcane auf Netflix.

So lief die Enthüllung: Am 4. Januar veröffentlichte Riot Games aus dem Nichts plötzlich die Champion-Seite für Zeri. Vermutlich passierte das ungewollt, denn inzwischen ist die Seite wieder offline und zeigt einen Fehler, wenn man darauf zugreifen möchte (via leagueoflegends.com). Dennoch konnten die Informationen gesichert werden und wir kennen nun einige Informationen zu Zeri.

Wir zeigen euch hier, was wir alles zum neuen Champion von LoL wissen.

Wer ist Zeri in LoL?

So wird sie vorgestellt: Auf der Champion-Webseite schrieb Riot Games über Zeri (via Polygon.com):

Sie ist eine eigensinnige und temperamentvolle junge Frau

Ihren Ursprung hat sie in der Region Zhaun

In der Hand trägt sie eine selbstgebaute Waffe

Zeri lädt sich selbst und ihre Waffe mit elektrischer Magie auf

Charakterlich ist Zeri emotional und kann gut mit anderen mitfühlen

Sie verfolgt das Motto: Wenn du dich für die Community einsetzt, wird sie sich für dich einsetzen

Zum Release von Zeri in LoL oder ihren Attacken wissen wir bisher nichts.

Wie sieht Zeri aus? Auf der Champion-Seite veröffentlichte Riot Games auch die Splash-Art von Zeri. Das wurde bereits in vielen Social-Media-Kanälen geteilt. Es zeigt eine elektrisch aufgeladene Zeri, die in der rechten Hand ihre Waffe trägt. Die Splash-Art binden wir euch hier als Tweet ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Darum passt Zeri ideal zur Netflix-Serie Arcane

Woher kennt man Zeri? Einigen LoL-Fans kommt die Optik von Zeri durchaus bekannt vor. Im Kartenspiel zu LoL, Legends of Runeterra, gibt es die Karte “Praktische Perfektionistin”. Sie zeigt “Kay”, die aus der Region Zhaun stammt und in Verbindung mit Ekko steht.

Doch es gibt noch eine weitere Verbindung, die in der Community von LoL viel Zuspruch findet. Auf reddit schreibt Lunariz von seiner Theorie (via reddit.com): “Zeri (League), Kay (LoR) und Neon (Valorant) sind alle derselbe Charakter, nur aus verschiedenen Universen. Wir gehen voll Multiverse.”

Einen Bildervergleich liefert der Tweet von zephyairies:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Das ist noch bekannt: Wir wissen, dass Zeri aus der Region Zhaun stammt. Diese Region steht auch in der Netflix-Serie zu LoL, Arcane, zusammen mit Piltover im Fokus. Zeris einziger Verwandter, den wir zum jetzigen Zeitpunkt kennen, ist Ekko. In der ersten Staffel von Arcane spielte Ekko eine wichtige Rolle. Gut möglich, dass Ekko Kontakt zu ihr hat und Zeri dann in der zweiten Staffel von Arcane einen wichtigen Auftritt bekommt.

Nun warten die Spieler aus der Community rund um das LoL-Universum auf die offizielle Vorstellung von Zeri mit ihren Attacken, Skins und noch mehr Hintergrund. Alles passt zu der Champion-Ankündigung vom September 2021. Dort sprach Riot Games von einem kinetischen Schützen als AD-Carry, der stets in Bewegung ist und Funken versprüht. “Ein Champion, der das Spieltempo erhöht und dir das Gefühl verleiht, einen Shooter zu spielen. Außerdem wollten wir mit einzigartigeren Konzepten für normale Angriffe experimentieren.”

Das alles trifft sehr gut auf Zeri zu und erzählt bereits ein bisschen über ihr Kit. Freut ihr euch auf Zeri?