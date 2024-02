Der wohl beste LoL-Spieler aller Zeiten Faker spielt auch Palworld. Dort hat er sich einen Charakter erstellt, der offenbar einen LoL-Champion repräsentiert. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Palword gehört jetzt schon zu den großen Hits des Jahres und hat mehrere Rekorde gebrochen. Survival-Spiele ziehen eine große Bandbreite an Spielern an, so auch den Unkillable Demonking Faker.

Sein bemerkenswerter Werdegang begann bereits im Jahr 2013, als der damals erst 17-jährige Faker mit T1 seinen ersten Weltmeistertitel bei den LoL-Worlds gewann. Er hat mittlerweile bereits vier Weltmeisterschaften mit T1 gewonnen.

Faker hat sich nun in die Welt von Palworld gestürzt und schlüpft dort in die Rolle eines LoL-Champions, für den er unter anderem maßgeblich bekannt ist.

Im Video RISE zu den LoL-Worlds 2018 seht ihr bei Minute 2:20, wie Faker den Champion Ryze repräsentiert:

Faker erweckt Ryze in Palworld zum Leben

Um welchen Charakter geht es? In Palworld könnt ihr eure Charaktere individuell gestalten und eurer Kreativität freien Lauf lassen. Von der Größe der Hüfte bis zur Farbe der Haut gibt es unzählige Optionen, um euren perfekten Charakter zu erschaffen.

Doch für Faker gab es anscheinend nur eine Wahl: Ryze, der Runenmagier aus League of Legends mit arkanen Kräften. Faker ist besonders bekannt für seine Plays mit Ryze und mit Azir. Er nutzte die Optionen und hat einen Charakter in Palworld erschaffen, der Ryze darstellen soll.

Hier könnt ihr den Charakter sehen:

Ein Champion, den er so gut kennt und spielt, wie kaum ein anderer. Die Hautfarbe von Ryze ist blau-lila und sein Körper ist mit Runen verziert. Charakteristisch für ihn sind auch seine Glatze, seine Schriftrollen und sein Bart. Ryze wird in der Lore des Spiels als einer der fähigsten Zauberer in ganz Runeterra beschrieben.

Wie reagiert die Community darauf? Auf Reddit schreibt der User Pony_Nation in seinem Beitrag Faker ist buchstäblich Ryze (in Palworld) . Unter dem Post sammeln sich ein paar Kommentare, darunter:

Ridit schreibt: Sogar Faker spielt Palworld

WrathOfAirTotem bezieht sich mit diesem Kommentar auf das Spammen von E und Q mit Ryze in LoL: EQEQEQEQEQEQEQ

bit3szadust schreibt: Er scheint mit seiner Charaktererstellung glücklich zu sein

NWStormraider schreibt: Wahrscheinlich [spielt er Palworld] parallel zu LoL, einfach raustabben, um während eines Teamfights ganz schnell einen Pal zu fangen.

Die Entscheidung von Faker, seinen eigenen Ryze-Charakter in Palworld zu erstellen, ist eine coole Hommage an einen seiner Lieblingschampions. Faker gewann 2015 mit T1 die Worlds und wählte anschließend Ryze für den Worlds-Skin aus.

