Ubisoft gibt Fans mit dem neuen Assassin’s Creed endlich das, was sie sich seit Jahren wünschen

Das nächste Assassin’s Creed hat endlich einen Namen erhalten und wird bereits am 15. Mai 2024 mit einem Trailer vorgestellt. Das Japan-Setting stößt bei der Community auf Vorfreude, immerhin wünschen es sich viele Fans schon seit Jahren. Aber es gibt auch Bedenken.

Was passiert im neuen Spiel? Assassin’s Creed erhält schon bald seinen nächsten Ableger. Die erfolgreiche Spieleserie wird am 15. Mai 2024 den ersten Trailer veröffentlichen. Dabei werden wir aber kaum Gameplay sehen, Ubisoft spricht von einem „Cinematic-Trailer“.

Das Spiel war bislang unter dem Codenamen „Red“ in Entwicklung. Jetzt zur Enthüllung haben wir den finalen Namen erfahren: „Shadows“.

Der Trailer wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Das Interesse dürfte groß sein, immerhin spielt Shadows im feudalen Japan. Ein Setting, das sich viele Spieler schon seit etlichen Jahren für die Serie wünschen.

In den vergangenen Jahren entfernte sich die Reihe immer weiter vom ursprünglichen Konzept. Ableger wie Origins oder Odyssey führten weitere Rollenspiel-Elemente ein. Valhalla ist laut Meinung von MeinMMO-Autor Jürgen Horn vor allem dann gut, wenn man es wie ein MMO spielt.

Auf Reddit gab von Fans die unterschiedlichsten Reaktionen. Während sich viele auf das Spiel freuen, sehen andere den perfekten Zeitpunkt dafür bereits verpasst.

Hier seht ihr den Trailer zum letzten Ableger der Reihe:

„Die Leute warten seit zehn Jahren darauf“

Was sagt die Community? Allein die Ankündigung des Japan-Settings reicht, um die Wünsche vieler Fans zu erfüllen. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass der Fokus wieder mehr auf Schleichen und geheimes Vorgehen liegt. Auf Reddit teilen die Nutzer ihre Gedanken.

Dass der angekündigte Trailer nur Cinematics zeigen wird, finden User wie Boshikuro schade: „Ich hoffe, Gameplay folgt bald. Ich möchte die neue Engine (falls es eine gibt), und Kampf/Schleicht-Mechaniken.“

Manche der Fans warten seit vielen Jahren auf dieses Spiel. Der User Super_Arabe schreibt: „Feudales Japan ist alles, was ich wollte.“ Allerdings hätte er sich 2011 mehr darüber gefreut.

Carlos_Danger21 merkt an, dass Fans schon seit Längerem nach dem Japan-Setting verlangen, Ubisoft aber immer dementiert habe, dass ein solches Spiel kommen wird. Dass es nun doch so weit kommt, sehen Teile der Kommentatoren als Zeichen dafür, dass Ubisoft so langsam einknickt.

„Ein letzter Ausweg, Ubisoft ist verzweifelt“, glaubt der User aligreaper19. Der Publisher bräuchte die Zustimmung der Fans – und ihr Geld. Darauf antwortet Cleveland_Guardians: „Stopp. AC Valhalla hat über eine Milliarde Dollar eingespielt. Ich liebe es, über Ubisoft zu lästern, wie der nächste Ubi-Hasser, aber das hier wirkt ignorant.“

Gibt es Kritik? Was immer wieder kommt, ist die Aussage, dass viele Spieler seit langer Zeit auf das Japan-Setting warten. Inzwischen gibt es aber Titel wie Ghost of Tsushima, die in eine ähnliche Kerbe schlagen und das Verlangen nach dem Setting bereits erfüllt haben.

„Es fühlt sich an, als hätten sie (Ubisoft) die Gelegenheit verpasst“, schreibt Black_Dumbledore. Matva55 pflichtet ihm bei: „Das haben sie. Ghost of Tsushima ist meiner Meinung nach ein besseres Assassin’s Creed.“

„Wenn es ein gutes Spiel ist, ist der Zeitpunkt egal“, findet hingegen der User Delgadude. Wenn der erste Trailer veröffentlicht wird, bekommen wir zumindest mal einen ersten Eindruck.

Gameplay wird es aber vermutlich erst im Rahmen des Ubisoft Forward Event am 10. Juni 2024 zu sehen geben. Freut ihr euch auf das Spiel? Wie denkt ihr über das Japan-Setting? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Den vermeintlichen Konkurrenten Ghost of Tsushima könnt ihr nach vierjähriger PS-Exklusivität ab 16. Mai auch auf dem PC spielen.