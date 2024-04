Warum es sich lohnt, jetzt noch Assassin’s Creed Mirage kostenlos zu testen

Darum geht es in Assassin’s Creed Mirage : Der Teil spielt in den lebhaften Straßen Bagdads im 9. Jahrhundert. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Basim, einem Straßenjungen und bekannten Charakter aus Assassin’s Creed Valhalla.

Auch, wenn ihr bei einem „Assassin’s Creed“-Titel in zwei Stunden in der Story wahrscheinlich nicht sehr weit kommt, solltet ihr euch dabei ein gutes Bild vom Gameplay machen und sicherlich einiges von der Umgebung erkunden können.

Im Trailer wird euch ein neues Outfit präsentiert, das im vorherigen Spiel der Protagonist und Wikinger Eivor trug. Darüber hinaus seht ihr, was euch mit dem Update zum „Free Trial“ (kostenlosen Test) in Assassin’s Creed Mirage erwartet:

