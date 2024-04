Entwickler sind schockiert, weil Spieler schon mehr als 50 Stunden in ihre PS5-Demo gesteckt haben: „Bitte seid vorsichtig“

Mehr zu dem gewagten Outfit, was das Spiel deutlich schwerer machen soll, lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO. Denn wer Eve quasi nackt bestaunen will, sollte besser gut ausweichen können. Ansonsten ist das Spiel schnell vorbei:

Shift Up hat sich auf Twitter bei den Fans für all die Liebe bedankt, die sie Stellar Blade bisher entgegengebracht haben, insbesondere für die Demo. Um das Spiel richtig genießen zu können, rät der Entwickler jedoch, die Demo zu “schonen”. “50+ Stunden Demo-Spielzeit… wir haben Angst!”, schrieben sie auf Twitter .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to