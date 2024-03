Das neue PS5-Spiel mit dem Skandal-Outfit ist viel schwerer, wenn ihr es fast nackt spielt

Das heiß erwartete PS5-Exclusive Stellar Blade sorgt schon vor Release für reichlich Dikussionen. Nachdem Sony offenbar versehentlich eine Demo-Version veröffentlicht und schnell wieder entfernt hatte, war der skandalöse „Skin Suit“ Gesprächsthema Nummer 1 – nun stellt sich heraus: Das Ding ist nicht nur ein Fashion-Statement, sondern hat tatsächlich Einfluss aufs Spiel.

Was ist das für ein Outfit? Am 9. März 2024 ging für kurze Zeit eine Demo zu Stella Blade im PS5-Store live. Zwar hatte Sony den offenbar versehentlichen Release nach ungefähr einer Stunde aus dem Store getilgt und bestehende Zugänge gesperrt, doch das reichte einigen Nutzern, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

So manch ein Spieler schaffte es in dieser Zeit aber offenbar nicht weiter als bis zur Outfit-Wahl und der Erkenntnis, dass man Leitern auf- und absteigen kann (via X). Der „Skin Suit“, eine Art fleischfarbener Catsuit, lässt Protagonistin Eve quasi nackt aussehen und war das Thema der Stunde.

Nun stellt sich jedoch heraus: Wer seine Spielfigur in das skandalöse Outfit steckt, riskiert nicht nur, wie ein Weirdo dazustehen, sondern macht sich auch das virtuelle Leben deutlich schwerer.

Bloß nicht treffen lassen

Welchen Einfluss hat das Outfit aufs Spiel? Wer seine Augen in der Demo lange genug von Eve und ihrer Model-Figur reißen konnte, um sich die In-Game-Beschreibung des „Skin Suit“ durchzulesen, konnte dort einen wichtigen Hinweis finden. Übersetzt steht da:

Skin Suits sind Outfits speziell von Mother Sphere. Sie bedecken den Körper des Airborne Squad Member und entfalten sich von selbst oder dehnen sich je nach Situation aus und ziehen sich zusammen. Mit anderen Worten, es ist wie eine lebende Haut. (Der Schutzschild ist deaktiviert, wenn man diesen Skin Suit anzieht.) via Wccftech

Wenn Eve also in ihrem, nun ja, Evakostüm unterwegs ist, ist sie deutlich anfälliger für Schaden. Für unaufmerksame Spieler kann das schnell den Tod bedeuten. X-Nutzer ScourgeHH spricht sogar von einer Art „Hard Mode“ für Stellar Blade, wenn man den Anzug ausstattet. Mit anderen Worten: Wer Eve quasi nackt bestaunen will, sollte besser gut ausweichen können.

Die Entdeckung ist insofern interessant, als dass man bislang davon ausgegangen war, dass die 30 versprochenen Outfits in Stellar Blade von rein kosmetischer Natur sein würden. Nun stellt sich heraus, dass zumindest der „Skin Suit“ das Gameplay beeinflusst. Unklar ist, ob auch andere Outfits derartige Auswirkungen auf die Spielweise haben werden.

Neugierige Spieler werden sich wohl noch bis zum 26. April gedulden müssen, denn dann erscheint Stellar Blade auf der PlayStation 5.

