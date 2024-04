MMORPG sammelte von Spielern 20.000 Dollar, startete auf Steam – Jetzt geht es für immer offline

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was war Genfanad für ein Spiel? Euch ist ein Mix aus Trading Card Game und MMORPG entgangen, der euch in die Welt von Nuublandia entführt. Die Kern-Features lesen sich wie folgt:

Als Grund nennen sie die fehlenden finanziellen Möglichkeiten, um weiterhin an dem Projekt arbeiten zu können. Mit der Kickstarter-Kampagne hätte man 2022 zwar fast das Doppelte des angepeilten Zielbeitrags von 10.000 US-Dollar einsammeln können, doch sei das nur ein Bruchteil der Kosten gewesen, die bisher in die Entwicklung von Genfanad geflossen seien.

Was haben die Entwickler von Genfanad im Detail angekündigt? Mit einem Post auf X erklärten die Entwickler von Rose Tinted Games, dass man sich schweren Herzens dazu entschlossen habe, die Entwicklung an Genfanad einzustellen.

Genfanad – Generic Fantasy Adventure versprach eine nostalgische MMORPG-Spielerfahrung und konnte so im Jahr 2022 via Kickstarter 20.000 US-Dollar ansammeln. Nach anschließender Early-Access-Phase auf Steam wird’s letztlich aber nichts mit dem finalen Launch. Am 30. April 2024 gehen die Server offline.

