Stellar Blade auf PS5 erklärt die Idee, die den Kampf so gut machte

Durch den Wettbewerb entwickelten alle eine Vorstellung davon, wie die Kämpfe in Stellar Blade funktionieren sollen und wie das Kampfsystem werden soll. Im Interview auf YouTube sagt Entwickler Hyung Min Lee dazu: „[…] Von diesem Moment an haben wir alle verstanden, wie man das Kampfsystem von Stellar Blade entwirft.“

Was soll der Wettbewerb bringen? Dadurch, dass alle Entwickler versucht haben den Boss, als Erstes zu erledigen, hatten sie danach auch ein Gefühl für das Spiel bekommen. Statt in einer normalen Testumgebung konnten die Entwickler durch den Wettbewerb und feststellen, wie sich normale Spieler wohlfühlen würden, wenn sie gegen den Boss kämpfen.

Was haben die Entwickler gemacht? Damit alle Entwickler verstehen, wie die Kämpfe beziehungsweise das Kampfsystem dahinter funktionieren soll, machten die Entwickler das, was die meisten Spieler häufig fordern: Sie spielten ihr eigenes Spiel.

Die Spieler finden die Kämpfe genau richtig vom Schwierigkeitsgrad her, eben weder zu einfach noch zu schwierig. Das mag vor allem an einer Sache liegen, die die Entwickler beim Programmieren des Spiels umgesetzt haben.

Was soll so gut an den Kämpfen sein? Die Spieler auf Reddit loben vor allem die Tiefe des Kampfsystems im Vergleich zu anderen Soulslike-Spielen.

Stellar Blade, das es exklusiv für die PS5 gibt, wird oft von den Fans für die guten Kämpfe gelobt. Jetzt verraten die Entwickler in einem Interview, weshalb die Kämpfe so gut geworden sind.

