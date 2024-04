Erfinder von Nier: Automata sagt, Stellar Blade sei besser als sein RPG, mache ihn neidisch

Wenn ihr Stellar Blade schon mal ausprobieren wollt, bevor es am 26. April erscheint, könnt ihr euch die Demo für 25 Cent kaufen. Ein Spieler hat das getan und es direkt übertrieben, so krass, dass selbst Kim sich dazu äußerte: Eine Demo für 25 Cent auf der PS5 lockt viele Spieler an: Einer übertreibt’s und spielt 50 Stunden

Was sagt Hyung-Tae Kim dazu? Der Erfinder von Stellar Blade nimmt die Komplimente dankbar an. Er macht deutlich, dass er die Anerkennung, die ihm Taro zuteilwerden lässt, zu schätzen weiß. Kim lobt aber auch die Arbeit von Taro bei Nier: Automata und betont, wie einzigartig das Spiel doch sei.

Wie kam es zum Gespräch? Der Erfinder von Nier: Automata, Yoko Taro, war zusammen mit dem Erfinder von Stellar Blade im Interview bei IGN Japan . Dabei drückten beide gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung aus und der Erfinder von Nier: Automata sprach auch über das neue Stellar Blade, was bereits am 26. April erscheinen soll.

Was ist das für ein Spiel? Die PS5 bekommt am 26. April 2024 ein neues, exklusives Spiel. Stellar Blade ist ein Action-Adventure, das Soulslike-Elemente haben soll. Das Spiel möchte mit toller Grafik und Charakteren beeindrucken, löste damit aber auch Diskussionen aus.

