In einem Samurai-Spiel auf PS5 werdet ihr mit Silber belohnt, wenn ihr süße Katzen sammelt und streichelt

Die Option, süße Katzen oder Hunde in Videospielen zu streicheln, gibt es häufig. Doch ein Spiel auf PS5 belohnt euch jetzt sogar dafür.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel „Rise of the Ronin“ ist ein PS5-exklusiver Titel, in dem ihr einen Ronin, als einen herrenlosen Samurai, spielt. Auch wenn Rise of the Ronin an die Souls-Spiele erinnert, ist es kein klassisches Soulslike.

Storyfans ebenso wie Soulslike-Spieler sollen bei dem Titel auf ihre Kosten kommen. Dafür sollen verschiedene Schwierigkeitsgrade sorgen, die das Gameplay bestimmen. Im Spiel könnt ihr also selbst entscheiden, wie schwierig es sein darf.

Das Spiel liefert eine dynamische Geschichte, in dem ihr selbst wählen könnt, ob ihr Charaktere am Leben lasst oder ausschaltet, dadurch ändert sich der Verlauf der Geschichte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Rise of The Ronin sehen.

Die schönste Nebenaufgabe wird jetzt belohnt

Was genau wird belohnt? In Rise of The Ronin könnt ihr Katzen streicheln. Dafür müsst ihr sie an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Karte finden. Für jede gefundene und gestreichelte Katze gibt es einige Silbermünzen als Belohnung. Die Katzen sind nämlich Sammelobjekte im Spiel, von denen ihr auf der ganzen Karte welche finden könnt.

In vielen Spielen lassen uns die Entwickler Katzen oder Hunde streicheln, doch diese auf der ganzen Karte als Sammelobjekte zu verstecken ist schon eine Besonderheit, vor allem weil es Belohnungen dafür gibt.

Sind die Katzen gut versteckt? Die Katzen halten sich an teils außergewöhnlichen Orten auf, aber es sind auch Katzen und die können eben gut klettern. Vielleicht haben die Entwickler sich deshalb nicht für Hunde entschieden. Der X-Nutzer (ehemals Twitter) @SynthPotato hat zeigt in einem Video, dass die Katzen auch auf Hausdächern sein können.

Auch wenn das Finden von Katzen eher eine nette Nebenaufgabe ist, streicheln wohl die meisten Spieler gerne Tiere in Videospielen.

