Cult of the Lamb bekommt lang ersehntes Update – Fans wollten nur das Eine, und der Entwickler liefert

Das knuffig-böse Spiel „Cult of the Lamb“ war 2022 ein echter Überraschungshit auf Steam. Für das neuste Update wollten Fans nur das Eine, und bald bekommen sie es tatsächlich.

Was ist Cult of the Lamb? Das Spiel ist eine Mischung aus Action-Roguelite und Management-Sim. Als knuffiges Schäfchen entgeht ihr nur knapp dem Dasein als Opferlamm, und gründet kurzerhand euren eigenen, ganz und gar nicht knuffigen Kult.

Das Spiel entstand aus dem Zusammenschluss dreier Entwickler, die insgesamt schon mehr als 50 Spiele entwickelt hatten.

Was ist das für ein Update? Am 23. November wurde über Steam das neuste Update für Cult of the Lamb mit dem Namen „Sins of the Flesh“ (auf Deutsch „Sünden des Fleisches“) angekündigt. Das ließ Fans nur an das Eine denken, und das Gerücht rund um ein „Sex-Update“ verbreitete sich.

Daraufhin machte sich Entwickler „Massive Monster“ den Spaß, für das ersehnte Update einen Meilenstein zu fordern. Diesen erreichte die Community auch prompt innerhalb von 2 Stunden.

Neuer Trailer und Release Termin

Nun setzt der Entwickler sein Versprechen in die Tat um, und gibt den Release-Termin für das lang erwartete, kostenlose Update bekannt. Schon am 16. Januar soll „Sins of the Flesh“ für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox und Nintendo Switch erscheinen.

Außerdem bekommen wir im zugehörigen Trailer einen Eindruck davon, was uns erwartet:

Was enthält das Update genau? „Sins of the Flesh“ hat allerdings mehr zu bieten, als reine Fleischeslust. Das Update soll einige Neuerungen enthalten:

Ein neues Fortschritt-System bringt mehr Komplexität ins Verwalten des eigenen Kults. Als Mitglieder eines erlesenen Kreises gehen eure treusten Anhänger diversen Sünden nach, und bekommen nebenbei praktische Boni.

Ihr könnt das Kultleben verbessern, indem ihr zum Beispiel bessere Gebäude baut, oder eure Felder mit glänzendem Kot düngt.

Mit den neuen Schusswaffen könnt ihr Gegnerhorden jetzt besonders effektiv entgegenwirken.

Dank der neuen Schneiderei kann jeder Kultist sein eigenes Outfit tragen. Dafür stehen 23 verschiedene Stile zur Auswahl.

Haben sich zwei eurer Anhänger besonders lieb, „finden“ sie vielleicht rein zufällig ein Ei. Mit der richtigen Pflege entsteht daraus schon bald treuer Nachwuchs für den Kult.

Zugegeben, ganz so anstößig wird das Spiel durch die eierlegenden Kultisten vielleicht nicht. Dennoch verspricht das Update einige Neuerungen, die eurem Kult auf dem Weg zur Weltherrschaft nützlich sein dürften.

