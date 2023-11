Entwickler des Kult-Hits auf Steam kündigen großes, kostenloses Update an, aber die Fans wollen nur das Eine

Das niedliche Roguelite „Cult of the Lamb“ war 2022 ein Riesen-Hit auf Steam. Anfang nächsten Jahres soll es neue Inhalte geben, doch den Spielern geht es nur um das Eine. Jetzt sieht es aus, als würden sie ihren Willen bekommen.

Was ist das für ein Spiel? Cult of the Lamb entstand aus dem Zusammenschluss dreier Entwickler, die insgesamt schon mehr als 50 Spiele entwickelt hatten. Die Mischung aus Dungeon Crawler und Management-Sim im niedlichen Look von Animal Crossing wurde 2022 zum Hit auf Steam.

Was hat es mit dem Update auf sich? Im April 2023 legten die Entwickler mit dem kostenlosen DLC „Relics of the Old Faith“ nach. Am 23. November wurde über Steam das nächste große Update angekündigt. Der Name „Sins of the Flesh“ (auf Deutsch etwa „Sünden des Fleisches“) in Kombination mit dem neuen Visual, das die niedlichen Kultisten nur mit einem Blättchen bekleidet zeigt, ließ die Fans nur an das Eine denken.

Wie sich herausstellt, reicht es einer besorgniserregend großen Anzahl von Spielern nicht, ihren tierischen Gemahlen hin und wieder ein zahmes Küsschen zu geben.

Die Community-Managerin gab einigen besorgten Eltern jedoch Entwarnung: Das „Sex Update“ sei eher ein Meme in der Community, die Altersfreigabe solle sich durch das Update nicht ändern und man könne das Spiel auch weiterhin vor seinen Kindern zocken. Jetzt sieht es aus, als bekämen die Spieler doch noch ihren Willen.

Entwickler fordern einen Meilenstein, knacken ihn binnen 2 Stunden

Wie sieht die aktuelle Entwicklung aus? Auf dem offiziellen Account von Cult of the Lamb auf X, ehemals Twitter, machte man sich in den letzten Tagen einen Spaß aus den Gerüchten um ein mögliches „Sex Update“.

Am 28. November erschien schließlich ein Post, in dem versprochen wurde, Sex zum Spiel hinzuzufügen, sollte der Account zum Ende des Jahres 300.000 Follower erreichen. Ein ambitioniertes Ziel, denn der Account stand zu diesem Zeitpunkt bei 283.600 Followern (via Wayback Machine).

Dennoch dauerte es nur wenige Stunden, bis dieser Meilenstein erreicht wurde. Wie genau die Entwickler die „Sünden des Fleisches“ ins Spiel einführen wollen, ist noch unklar, angedacht ist das jedoch für Anfang 2024. Für diesen Zeitraum ist auch die Erweiterung „Sins of the Flesh“, die neben dieser wichtigen Neuerung auch neue Features und Story-Elemente liefern soll.

In den nächsten Wochen soll es zudem Teaser geben, in denen die Entwickler mehr über die kommenden Inhalte verraten wollen.

Andere Spiele sind Cult of the Lamb da natürlich weit voraus. Baldur’s Gate 3 ist fast schon berühmt-berüchtigt für seine Sex-Szenen. Wer die Community kennt, dürfte kaum überrascht sein, dass es eine eigene Kategorie dafür gibt, eine bestimmte dieser Szenen möglichst schnell zu erreichen:

