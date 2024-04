„Aufgeregt wie ein kleines Kind“ – Das wohl schönste ARPG auf Steam macht kurz vor Launch nochmal so richtig Vorfreude

In zwei Tagen startet auf Steam das erste ARPG der Ori-Entwickler. Es konnte bereits mit seiner wunderschönen und besonderen Grafik punkten und sorgt auch mit dem neuen Trailer nur für Vorfreude.

Um welches Spiel geht es hier? No Rest For The Wicked ist das erste ARPG von Moon Studios, den Entwicklern hinter den beliebten Ori-Spielen. Mit diesem Spiel wollen sie sich jetzt an ein ganz neues Genre wagen und allein grafisch könnten sie damit wohl wieder einen vollen Erfolg landen.

Wenn viele auf den ersten Blick auch an einen neuen Konkurrenten für Diablo dachten, soll No Rest Fot The Wicked , mit taktischen und anspruchsvollen Kämpfen, doch eher an Dark Souls erinnern. Als ein erbarmungsloses und präzises Action-Rollenspiel, wollen die Entwickler das Genre neu erfinden, heißt es auf der offiziellen Steam-Seite.

Am 18. April 2024 startet das Spiel auf Steam in den Early Access. Später folgt dann auch ein Release auf der PS5 und Xbox Series X|S.

Kurz vor dem Release sorgt ein malerisch schöner Trailer jetzt erneut bei Spielern für Vorfreude:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer stellt noch einmal die handgezeichnete Welt von No Rest For The Wicked in den Fokus und zeigt dabei auch ein paar Gameplay-Szenen.

Schon in früheren Trailern lobten Spieler den besonderen Artstyle. Jede Szene des Spiels wirkt wie ein eigenes Gemälde und auch das Gameplay wirkt, als würde man den Charakter über eben ein solches schicken.

Im neuen Trailer wird vor allem deutlich, wie detailreich und liebevoll die Welt gestaltet ist. Jeder Winkel scheint gut durchdacht zu sein und steuert der düsteren, mysteriösen Atmosphäre des Spiels bei. Dabei bekommt ihr ein bisschen was zur Story und den einzelnen Charakteren geboten.

Was sagt die Community? Die Kommentare unter dem Trailer (via YouTube) machen wieder einmal deutlich, dass die Spieler vor allem von dem Artstyle begeistert sind, sich aber auch so auf das kommende Rollenspiel freuen.

So schreibt ein User, dass die Künstler hinter der Grafik definitiv eine Lohnerhöhung verdient haben. Ein anderer User schreibt sogar, dass Entwickler wie Moon Studios mit solchen Spielen die Hoffnung in die Gaming-Industrie zurückbringen.

In seinem Kommentar schreibt ein weiterer User voller Vorfreude: „Ich bin aufgeregt wie ein Kind, bringt es einfach raus“.

Der User Haken00 schreibt in seinem Kommentar: „Das ist das Spiel, von dem wir niemals gedacht hätten, dass wir es wollen, aber als es uns endlich gezeigt wurde, haben wir realisiert, dass das ARPG-Genre immer dazu bestimmt war, sich in diese Richtung zu entwickeln“.

