Ist Diablo 4 mit Season 4 ein neues Spiel? Das sagt der Chef

Mit Season 4 kommen zahlreiche neue Änderungen in Diablo 4 hinzu. In einem Interview erklärt der Diablo-Chef, warum es sich für viele Spieler während des PTRs offenbar wie ein ganz neues Spiel angefühlt hat.

Vom 2. bis zum 9. April hat der PTR (öffentlicher Test-Server) in Diablo 4 stattgefunden. Dort haben Spielerinnen und Spieler die neuen Features, die in Season 4 dazukommen, getestet. Und die kamen bei den meisten richtig gut an. Ein Experte meinte, Diablo 4 sei nun „effektiv aus der Beta raus.“

Für andere Spieler fühlte sich der Einblick in Season 4 so gut und anders an, dass es hart sei, wieder zu Season 3 zurückzukehren. Bis zum 14. Mai muss sich die Community allerdings noch gedulden, denn da startet die neue Season.

In einem Interview mit IGN, das am 10. April 2024 veröffentlicht wurde, berichtet der Diablo-Chef Rod Fergusson, warum sich Season 4 auf dem PTR für viele Spielerinnen und Spieler so anders angefühlt hat. In manchen Aspekten sei die Season eine komplette Neugestaltung.

Auch grafisch bekam Diablo 4 kürzlich ein Update. Hier seht ihr ein Video zum Raytracing:

„Die Funktion vom Loot hat sich grundlegend verändert“

Wieso wirkt Diablo 4 mit Season 4 wie ein neues Spiel? In dem Interview merkt der Diablo-Chef Rod Fergusson an, er habe mitbekommen, dass Leute Diablo 4 mit den Änderungen als Diablo 5 bezeichnen. Er glaube, dass das an den umfangreichen Änderungen liege. Dazu sagt er konkret:

Ich glaube, worauf sie hinweisen, ist der Umfang. Es ist eine fundamentale Veränderung. Diablo ist ein Spiel, das sich um Loot dreht. Es ist Teil des Kern-Loops: Monster töten, Loot erhalten, stärker werden, größere Monster töten, besseren Loot erhalten, mächtiger werden. Es ist ein intrinsischer Bestandteil unserer Spielmechanik. Wenn wir also eines dieser Elemente so grundlegend ändern, kann ich verstehen, warum es sich ganz anders anfühlt. Und das wollten wir auch.

Fergusson merkt an, es handele sich um eine grundlegende Veränderung: „Season 4 stellt eine vollständige Neugestaltung dar, wie Loot funktioniert, und was wir Itemization nennen. Die Vorstellung, wie Loot im Spiel tatsächlich funktioniert, hat sich grundlegend verändert, beginnend mit Season 4 am 14. Mai.“

Ein Teil der Änderungen bestehe auch darin, das Spiel zugänglicher zu machen. Genau darum gehe es in Season 4, „die Dinge klarer zu machen, und dass man sofort weiß, wonach man sucht“, sagt Fergusson. Mit dem neuen Crafting können die Spieler bestimmen, wie sich die Beute im Laufe des Spiels entwickelt.

Es wird weniger „nutzlosen Loot“ geben und auch die Anzahl der Affixe wird reduziert. Die Aspekte ziehen außerdem in den Kodex der Macht, sodass sie eure Truhen nicht mehr verstopfen.

Die wichtigsten Neuerungen, die in Season 4 dazukommen, haben wir hier zusammengefasst:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Diablo 4 begeistert mit Season 4 – Spieler erklären, was sich trotzdem noch ändern muss von Nicole Wakulczyk

Die Seasons sind das „Testfeld“

Warum hat das so lange gedauert? Auf den Hinweis, dass die Überarbeitung fast ein Jahr nach dem Release von Diablo 4 und nach dem Feedback aus den Seasons kommt, sagt Fergusson: „Wir wollten sicherstellen, dass das, was wir von Anfang an geliefert haben, phänomenal war. Mit einer Metacritic-Wertung von 90 wollten wir die beste Geschichte erzählen, die wir je in einem Diablo-Spiel erzählt haben.“

Zu sehen, wie die Leute das Spiel spielen und herauszufinden, was für sie interessant ist, habe es dem Team ermöglicht, das Spiel nach und nach anzupassen. Das sehe man auch bei der Höllenflut, die ab Season 4 auch auf Weltstufe 1 und 2 verfügbar sein wird und neue Features erhält.

Das sei das Gute an den Seasons, sagt Fergusson. So seien die Seasons ein „Testfeld“, auf dem sie ungefähr drei Monate lang etwas ausprobieren. Und wenn die Mechaniken gut funktionieren, bauen sie sie in anderen Content mit ein – wie in etwa den Aspekt der Bluternte aus Season 2, den ihr dann so ähnlich in den Höllenfluten findet.

Für den Prozess sei der PTR hilfreich gewesen. Die Entwickler von Diablo 4 hatten das Gefühl, dass „Season 4 grundlegend anders und so tiefgreifend in ihren Veränderungen“ sein werde. Deshalb wollten sie lieber frühzeitig Feedback erhalten und integrierten den Test-Server.

Das Schwierige an dem PTR sei für Fergusson die Vorstellung, dass sie etwas preisgeben. Als Spieleentwickler wollen sie immer überraschen. Das könnte ein Grund dafür sein, wieso ihr auf dem Test-Server kein Season-Thema gesehen habt. Das lag aber auch noch an etwas anderem: Diablo 4: Der PTR ist live, aber ohne das neue Season-Thema – Blizzard erklärt den Grund