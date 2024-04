Diablo 4: Der Test-Server ist live, aber ohne das neue Season-Thema – Blizzard erklärt den Grund

Der Test-Server in Diablo 4 ist in vollem Gange und ihr könnt dort die neuen Updates für Season 4 noch ein paar Tage testen. Ein Season-Thema werdet ihr dort allerdings nicht vorfinden. Woran das liegt, erklärten die Entwickler kürzlich.

Der PTR (öffentlicher Test-Server) ging am 2. April in Diablo 4 live und seit dem testen Spielerinnen und Spieler die frischen Inhalte, die in Season 4 ins Spiel kommen. Viele Features kommen richtig gut an, insbesondere die „neue“ Höllenflut, die euch jagen und zur Strecke bringen will.

Dass es auf dem PTR kein Season-Thema gibt und bisher auch keines bekannt ist, dürfte einige Spieler wundern. Die Entwickler haben am 21. März, also schon vor dem Start des PTRs, auf X (ehemals Twitter) den Grund dafür thematisiert. Im Prinzip wollen sie, dass ihr euch voll und ganz auf die Updates konzentriert.

In Season 3 zogen die Leaderboards in Diablo 4 ein und bleiben auch danach weiterhin bestehen. Im Video erfahrt ihr mehr zu den Bestenlisten:

Die Änderungen sollen im Fokus stehen

Auf X bedankt sich Game Director Joseph Piepiora für das zahlreiche Feedback zu dem „Campfire Chat“-Livestream, der am 20. März stattgefunden hat. Dort berichteten die Entwickler, welche Änderungen in Season 4 in Diablo 4 einziehen. Insbesondere das Loot-System bekommt eine enorme Überarbeitung.

In den Kommentaren unter dem Beitrag fragen Nutzer, wann das neue Season-Thema bekannt gegeben wird. Piepiora antwortet: „Irgendwann, nachdem der PTR heruntergefahren wird. Mehr gibt es im Moment noch nicht zu verraten.“ In einem anderen Kommentar merkt er zudem an, dass das Season-Thema somit nicht auf dem PTR getestet werden könne.

Was ist der Grund dafür? Auf die Frage, was der Grund für die Entscheidung sei, schreibt der Game Director in einem Kommentar:

Wir möchten den Fokus auf die Änderungen aufrechterhalten, die wir heute im Livestream angekündigt haben, und werden enorm von der Aufmerksamkeit auf den PTR profitieren. Joseph Piepiora auf X

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren scheinen die Nutzerinnen und Nutzer geteilter Meinung zu sein. So schreibt „Pheeve009“ auf X: „Ich weiß nicht so recht. Keines der Season-Themen ist reibungslos verlaufen […] Das Thema ist eine der wichtigsten Funktionen, mit denen wir interagieren, es sollte getestet werden.“

Und „MrCleman1“ meint auf X: „Um ehrlich zu sein, denke ich, es war eine kluge Entscheidung, das Season-Thema nicht [auf dem PTR] zu testen. Sicher, es könnte davon profitieren, aber in diesem Fall nimmt es auch wirklich die Überraschung/das Neue weg. Nur die harten Änderungen am Basisspiel zu testen, ist wahrscheinlich der bessere Ansatz.“

Wie seht ihr das? Hättet ihr das Season-Thema gerne auf dem PTR gesehen und getestet? Oder lasst ihr euch lieber überraschen?

Die Entwickler verlängerten die aktuelle Season 3 von Diablo 4 aufgrund des PTRs, womit Season 4 später als angedacht startet. Die Inhalte, die ihr aktuell im PTR testet, könnt ihr also erst im Mai „richtig“ spielen, anstatt wie ursprünglich geplant im April.

