Wer mit dem Game Pass jetzt mit Diablo 4 anfängt, sollte unbedingt ein paar Dinge vor Season 4 erledigen

Seit Ende März ist Diablo 4 im Game Pass verfügbar und erweitert damit seine Spielerschaft. Auf Reddit sammelt die Community Tipps für die Spieler, die neu einsteigen und sich auf Season 4 vorbereiten wollen.

Am 28. März ist Diablo 4 in den Game Pass gezogen und der spülte viele neue Spielerinnen und Spieler in die Welt von Sanktuario. Viele von ihnen scheinen sich zu fragen, warum Diablo 4 als so schlecht unter Hardcore-Fans gilt, insbesondere im Vergleich zu Last Epoch. Sie bekamen auf Reddit Hunderte Antworten.

In einem anderen Beitrag auf Reddit sammelt die Community hilfreiche Tipps für jene, die durch den Game Pass neu in Diablo 4 einsteigen. Im Mai startet Season 4, bis dahin haben Spieler somit noch etwas Zeit, sich vorzubereiten.

Die Leaderboards zogen in Season 3 ins Spiel und bleiben auch danach bestehen:

Das solltet ihr vor Season 4 erledigen

Was sollte man vor Season 4 erledigen? Auf Reddit schreibt der Nutzer „SagyBagy“ am 1. April eine Art „Leitfaden“ für alle Spielerinnen und Spieler, die durch den Game Pass zu Diablo 4 kamen. Folgende Tipps gibt er dort:

Schließt die Kampagne ab: Er empfehle dringend, die Kampagne mindestens einmal zu spielen. Das letzte Viertel der Kampagne habe viele tolle Zwischensequenzen. Er habe die letzte Phase sogar mehrfach durchgespielt, ohne sie zu überspringen, während er anderen Leuten geholfen habe. Das Artwork-Team habe fantastische Arbeit geleistet. Mindestens den Prolog muss man spielen, wenn man die Kampagne überspringen möchte.

Altäre von Lilith sammeln: Wenn ihr durch Sanktuario lauft oder reitet, begegnen euch Statuen von Lilith. Diese findet ihr in allen Gebieten. Interagiert ihr mit ihnen, verbessert sich einer eurer Primärwerte dauerhaft – und das gilt für all eure Charaktere.

Vervollständigt den Ruhm für euren Charakter: Auf der Weltkarte habt ihr Zugriff auf den Regionsfortschritt. Dort seht ihr, wie viele Aktivitäten ihr in der jeweiligen Region abgeschlossen und welche Belohnungen ihr erhalten habt. Bei der Erstellung eines neuen Charakters, in etwa einer darauffolgenden Season, könnt ihr Boni einfordern und habt damit schon mal einen kleinen Fortschritt.

So sieht der Regionsfortschritt beim neuen Charakter aus, wenn ihr vorher alle Altäre, Wegpunkte und Gebiete entdeckt habt. Auch die Trankkapazität wird erhöht.

Tooltipp-Einstellung: Er rät in seinem Beitrag außerdem dazu, die Tooltipps in Diablo 4 einzuschalten, um zu sehen, welche Werte die Items haben und wo die Werte auf ausgerüsteten Items im Vergleich liegen. Mit dem Tooltip-Vergleich bekommt ihr darüber hinaus angezeigt, welche Werte / Affixe ihr verliert oder dazubekommt, wenn ihr euer Ausrüstungsteil ändert.

Build-Guides nutzen: Der Nutzer schreibt, Spieler sollen nicht zögern, Websites für Build-Guides zu nutzen. Dort gebe es hilfreiche Builds und Beschreibungen, wie die Synergien zwischen den Fertigkeiten funktionieren. Dadurch könne man sie an den Spielstil oder eigene Vorlieben anpassen.

In den Kommentaren merkt ein Nutzer an, dass man sich mit Freunden zusammentun sollte, insofern sie Diablo 4 spielen. Dadurch sei es „weniger wie Arbeiten und mehr wie Abhängen.“ Jemand merkt an, dass dem Spiel dafür die sozialen Features fehle. Das kritisieren Spieler generell schon lange.

Andere Nutzer fragen, was sie nach der Kampagne in Diablo 4 machen können. Jemand fasst im Kommentar die Endgame-Aktivitäten zusammen:

Alptraum-Dungeons

Regionsfortschritt vervollständigen und Stützpunkte erledigen

Höllenfluten, vor allem, um Materialien zu erhalten

Weltbosse

Aufgaben für den Baum des Flüsterns

PvP

Mit Season 4 zieht darüber hinaus eine weitere Endgame-Aktivität in Diablo 4 ein. In dem „Pit“ (auf Deutsch: Die Grube) findet ihr neue Materialien, die „Stygian-Steine“, mit denen ihr „Level 200“-Versionen der Bosse beschwören könnt. Was die neue Season sonst noch mitbringt und wann sie startet, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Alle Infos zu Season 4 – Start, Features und Vorbereitung